Pracodawca nie odmówi ekwiwalentu za urlop? Ważny wyrok TSUE

800 plus dla Ukraińców do zmiany. Minister ujawnił plan

Odejście z pracy a wynagrodzenie za niewykorzystany urlop

Osoba odchodząca z pracy zwykle dysponuje określoną ilością dni urlopu do wykorzystania. Pojawia się pytanie – co w przypadku, gdy zatrudniony nie wykorzystał urlopu na koniec.

Sprawa dotyczyła włoskiego urzędnika, który odszedł z pracy, nie wykorzystał urlopu oraz nie otrzymał ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracodawca powołał się wtedy na przepisy włoskie, które ograniczają przywileje urlopowe urzędnikom państwowym. Jednak przepisy krajowe nie mogą naruszać prawa UE.

Wynagrodzenie za niewykorzystany urlop. Co orzekł TSUE?

Zgodnie z orzeczeniem TSUE:

– pracodawca jest w szczególności zobowiązany do dopilnowania, aby pracownik rzeczywiście był w stanie skorzystać z corocznego płatnego urlopu, poprzez skłonienie go – w razie potrzeby formalnie – do skorzystania z niego, przy jednoczesnym poinformowaniu go, że w przypadku niewykorzystania dni urlopu przepadną one z końcem okresu rozliczeniowego lub okresu dozwolonego przeniesienia lub że nie będzie można ich zastąpić ekwiwalentem pieniężnym. Ciężar dowodu spoczywa na pracodawcy – orzekł TSUE.

Pracodawca może nakazać wykorzystanie urlopu osobie odchodzącej z pracy. Jednak nie może odebrać ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.