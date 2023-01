Milion papierosów ukrytych w proszku do prania. Zaskakujące odkrycie CBA [ZDJĘCIA]

Kwota wolna od podatku za 2022 rok. Ile wyniesie, co się zmienia w przyszłym roku?

Nielegalne papierosy w... proszku do prania

Policjanci z łódzkiego CBŚP wspólnie ze strażnikami z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Mazowieckiego i Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego (KAS) ustalili, gdzie są magazynowane papierosów bez polskich znaków akcyzy. Miały one być przemycone do krajów Unii Europejskiej. Papierosy były ukryte w magazynie na terenie przemysłowym w Płocku. W hali znajdowały się palety z kartonowymi opakowaniami proszku do prania.

"Po otwarciu pudełek zamiast proszku funkcjonariusze odkryli paczki papierosów. W pudełkach było prawie milion szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy. Funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn, którzy zajmowali się pakowaniem papierosów do pudełek. Zabezpieczyli też pieniądze i telefony komórkowe należące do podejrzanych" - powiedziała rzeczniczka prasowa Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Dodała, że zostały również przeszukane samochody osób powiązanych z wykrytym procederem.

Wartość rynkowa przejętych papierosów to ponad 700 tys. zł. "Łączna wartość uszczupleń Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych podatków wynosi blisko 1,2 mln zł" - zaznaczyła Jurkiewicz. "Zatrzymani usłyszeli zarzut przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Grozi im kara grzywny oraz ograniczenia lub pozbawienia wolności do 3 lat. Możliwe jest też zastosowanie tych kar łącznie" - dodała rzeczniczka KAS.

Prawie milion papierosów, wartych 700 tys. zł ukryto w pudełkach po proszku do prania i przygotowano do przemytu. Plany pokrzyżowali👮👮‍♀️@CBSPolicji, @Straz_Graniczna i @KAS_GOV_PL. W Prok. Rejon. w Płocku3⃣osobom ogłoszono zarzuty. @KAS_Warszawa Więcej👉https://t.co/4Pr7Srffuf pic.twitter.com/3s2o5MswIf— Centralne Biuro Śledcze Policji (@CBSPolicji) January 2, 2023

