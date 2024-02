Miliony z CPK na gwiazdy internetu. Ujawniono skrywane wydatki

"Firma wydała już ponad 700 milionów złotych głównie na wynagrodzenia i sponsoring. Zobowiązania z umów sięgają już 5 miliardów złotych, w tym choćby koszt projektu portu lotniczego, wycenionego na 800 milionów złotych i zleconego renomowanym zagranicznym studiom architektonicznym" - informuje tygodnik. Przypomina również, że wśród tych wydatków znajdują się m.in. remonty ołtarzy w parafii św. Stanisława w Wiskitkach (kosztujące 400 tysięcy złotych), które już były omawiane przez media, jak również mniej znane wydatki. Wśród nich wymienia się np. 5 milionów złotych przekazanych spółce Grodziskie Przewozy Autobusowe na zakup elektrycznych autobusów.

Nie brakuje także wydatków na promocję. Wśród nich znajduje się kwota 250 tysięcy złotych wydana na kampanię reklamową z udziałem pięciu influencerów reprezentowanych przez firmę Stor9, należącą do piłkarza Roberta Lewandowskiego. "Naszym informacjom zgodnie, jednym z beneficjentów był aktywny w mediach społecznościowych Jakub Wiech, ekspert ds. energetyki. Środki trafiły również do właściciela profilu Instagramowego Gabi Pilot, na którym w grudniu pojawił się post pt. 'Dlaczego CPK powinien powstać'. Wśród beneficjentów znajduje się także Tomasz Habdas, autor treści podróżniczych, który w sieci chwalił skrócenie czasu podróży z centralnej Polski do Bieszczad. Miał to być efekt kolei dużych prędkości, będących częścią CPK. Spółka sponsorowała również Marcina Antosza, prowadzącego profil maszynista.eu" - czytamy.

"Newsweek" twierdzi również, że w ubiegłym roku CPK promowało swoje przyszłe inwestycje w telewizji TVP i Polsacie, wydając na ten cel 1,5 miliona złotych. "Ok. 1 miliona złotych zostało przeznaczone na promocję projektu w mediach zagranicznych, a kilkadziesiąt tysięcy w prasie lokalnej, z czego ponad połowa - 55 tysięcy złotych - trafiła do wydawanego przez paulinów kwartalnika 'Apostoł Miłosierdzia Bożego'" - podsumowuje "Newsweek".

