Miliony złotych dla Polaków na nowy telewizor i dekoder od rządu. Ile kosztowała zmiana standardu nadawania?

Etap przełączeń na standard DVB-T2/HEVC był efektem unijnych decyzji. W Polsce ponad 30 proc. gospodarstw domowych odbiera telewizję wyłącznie w sposób naziemny. Tym samym konieczna była wymiana telewizora, albo kupno dekoderów DVB-T2/HEVC. Rząd zaoferował dofinansowanie dla gospodarstw domowych w ciężkiej sytuacji materialnej. Dopłaty wynosiły 250 zł dla telewizorów oraz 100 zł dla dekoderów. Z programu dopłat skorzystały 543 724 gospodarstwa domowe, które otrzymały wsparcie finansowe o wartości ponad 68 mln zł.

Rząd wsparł zakup 450 372 dekoderów i 93 352 telewizorów. Do programu przystąpiło 1186 przedsiębiorców, a świadczenie można było zrealizować w 3885 punktach sprzedaży. Według rządowych statystyk, znacząco zmniejszyła się liczba gospodarstw domowych nieprzystosowanych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC z 2,27 mln, czyli ok. 32 proc. wszystkich gospodarstw odbierających telewizję naziemną do ok. 14 proc.

Cyfryzacja KPRM przekazała, że proces zmiany standardu nadawania nie spowodował trudności w odbiorze bezpłatnej telewizji naziemnej.

