Minimalna wystrzeliła o ponad 3 tysiące złotych

Miliony Polaków czekają na decyzję rządu w sprawie płacy minimalnej na 2027 rok. Tymczasem dane pokazują, jak ogromne zmiany wynagrodzenia miały miejsce w ostatnich latach. W ciągu zaledwie dekady najniższe pensje wzrosły aż o 3056 zł.

To oznacza, że minimalna pensja jest dziś niemal trzy razy wyższa niż jeszcze dziesięć lat temu.

Od 1750 zł do prawie 5 tysięcy

W 2015 roku płaca minimalna wynosiła 1750 zł brutto. Dziś pracownicy otrzymują co najmniej 4806 zł brutto miesięcznie.

Według propozycji rozważanych przez rząd od 2027 roku najniższa krajowa może wzrosnąć nawet do około 4950–4986 zł brutto.

To historyczny poziom, którego jeszcze kilka lat temu mało kto się spodziewał.

Rekord padł w 2024 roku

Największe podwyżki przyszły w czasie wysokiej inflacji. Szczególnie zapamiętany zostanie 2024 rok. Wtedy płaca minimalna została podniesiona dwa razy. Najpierw od stycznia wzrosła do 4242 zł, a następnie od lipca do 4300 zł brutto.

Łącznie oznaczało to wzrost o aż 700 zł w ciągu jednego roku.

Rok wcześniej sytuacja wyglądała podobnie. W 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrosło najpierw do 3490 zł, a potem do 3600 zł brutto.

Miliony Polaków żyją z minimalnej

Z danych wynika, że obecnie około 3 milionów osób otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej.

Dla tych pracowników każda podwyżka ma ogromne znaczenie. To właśnie od wysokości minimalnego wynagrodzenia zależą ich miesięczne budżety, możliwości spłaty kredytów czy codzienne wydatki.

Wyższe pensje, ale i droższe życie

Eksperci przypominają jednak, że same kwoty nie pokazują całego obrazu. W ostatniej dekadzie mocno wzrosły także koszty życia. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że ceny od 2015 do 2024 roku zwiększyły się średnio o blisko 50 proc.

Droższa stała się żywność, energia, usługi, czynsze i paliwa. Dlatego część ekonomistów zwraca uwagę, że choć wynagrodzenia rosły szybko, znaczną część podwyżek pochłonęła inflacja.

Rząd szykuje kolejną podwyżkę

Już teraz wiadomo, że minimalne wynagrodzenie ponownie pójdzie w górę. Trwają rozmowy dotyczące wysokości podwyżki od 2027 roku.

Resort pracy proponował wzrost do 4986 zł brutto. Z kolei Ministerstwo Finansów opowiadało się za niższą podwyżką. Według nieoficjalnych informacji najbardziej prawdopodobny jest kompromis zakładający wzrost do około 4950 zł brutto.

Wkrótce zapadnie decyzja o zmianie kwoty

Ostateczne stanowisko ma przedstawić Rada Ministrów. Następnie propozycja trafi do Rady Dialogu Społecznego, gdzie będą ją analizować związki zawodowe i organizacje pracodawców.

Przez ostatnie dziesięć lat płaca minimalna rosła szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz miliony pracowników czekają na odpowiedź, czy w 2027 roku najniższa krajowa przekroczy magiczną granicę 5 tys. zł brutto.

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