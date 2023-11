Minimum 1300 zł podwyżki dla nauczycieli. Podwyżki będą priorytetem!

Kwota bazowa zostanie podwyższona?

Andrzej Domański doradca ds. gospodarczych Donalda Tuska w rozmowie z Super Biznesem zaznacza, że podwyżki dla wszystkich nauczycieli, również akademickich nie będą odkładane w czasie i są dla nowego rządu priorytetem. Pytany o wysokość podwyżek zaznaczył, że wymieniane w przestrzeni medialnej 30 proc. to minimum, a wysokość kwoty bazowej może ulec zmianie.

- Ze względu na rozmowy z koalicjantami nie mogę podawać na razie konkretnych kwot. Mogę jedynie zapewnić, że 30 proc. to minimum, o które chcemy zwiększyć wynagrodzenie. Podejmiemy działanie, aby już w tym budżecie na rok 2024 te podwyżki się znalazły. To nasze zobowiązanie 20 proc. podwyżki w budżetówce i 30 proc. podwyżki dla nauczycieli są jak najbardziej aktualne — powiedział. Jak dodał, 30 proc. dotyczy też nauczycieli akademickich. Domański wyliczył w rozmowie z Super Biznesem, że 30 proc. podwyżki dla nauczycieli to koszt ok. 13-14 mld zł.

Obecnie belfer, bez dodatków, nadgodzin, dofinansowania z gminy otrzymuje:

nauczyciel początkujący - 3690 zł brutto (2846 zł netto/na rękę)

nauczyciele mianowani - 3890 zł brutto (2982 zł netto/na rękę)

nauczyciela dyplomowani - 4550 zł brutto (3432 zł netto/na rękę).

Odchodzący rząd PiS-u, zapisał w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. kwotę bazową, na podstawie której wylicza się wynagrodzenia nauczycieli, w wysokości 4471,28 zł (obecnie wynosi ona 3 981,55 zł), a to oznacza jej wzrost o 12,3 proc.

Przy takim wskaźniku nauczycieli czekałyby następujące podwyżki:

pensja nauczyciela początkującego: 4 143,87 zł brutto (obecnie 3690 zł brutto),

pensja nauczyciela mianowanego: 4 368,47 zł brutto (obecnie 3890 zł brutto),

pensja nauczyciela dyplomowanego: 5 109,65 zł brutto (obecnie 4550 zł brutto).

Podwyżki, o których mówi doradca Tuska, oznaczałyby, że:

nauczyciel początkujący zarabiałby 4797 zł brutto; netto 3599,78 zł

nauczyciel mianowany zarabiałby 5057 zł brutto; netto 3776,95 zł

nauczyciel dyplomowany 5915 zł brutto; netto 4362,69 zł

Od lat zarobki polskich nauczycieli należą do jednych z najniższych w Europie. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica) wylicza, że obecnie, początkujący nauczyciel zarabia "o 90 złotych więcej, niż płaca minimalna, a tak jak wiadomo jeszcze wzrośnie dwukrotnie w 2024 r. Od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. - 4300 zł.

Wynagrodzenie polskich nauczycieli na czwartym od końca miejscu w zestawieniu OECD

Głos Nauczycielski powołując się na najnowszy raport “Education at a Glance 2023”, informuje, że "zarobki doświadczonych nauczycieli w Polsce nijak mają się do tego, co otrzymują nauczyciele o ich kwalifikacjach i doświadczeniu np. w Australii: 75 486 dolarów, Austrii: 86 526 dolarów, Danii: 61 473 dolary, Niemczech: 85 699 dolarów, Holandii: 79 300 dolarów, czy w przodującym w statystykach Luksemburgu: 104 604 dolary."

Jak czytamy w Głosie Nauczycielskim, OECD porównała też wynagrodzenia w oświacie z przeciętnym wynagrodzeniem osoby z wyższym wykształceniem w gospodarce. Polski nauczyciel w szkole podstawowej zarabia średnio 80 proc. tego, co zarobiłby (ze swoim wykształceniem) w innych działach gospodarki. Średnia krajów OECD wynosi tu 87 proc., a UE – 86 proc.

Z raportu OECD wynika, że "są państwa, które zapewniają nauczycielom zarobki na poziomie wynagrodzenia osób z wyższym wykształceniem wykonującym inne zawody, a nawet przewyższające ich pensje. Tak jest w Portugalii, gdzie nauczyciel zarabia 135 proc. średnich zarobków osób z wyższym wykształceniem w innych zawodach, Kostaryce – 122 proc. i Australii – 101 proc."-czytamy.

Portal wylicza, że w Niemczech nauczyciel może liczyć na 97 proc. średniego wynagrodzenia w innych działach gospodarki, Irlandii – również 97 proc., a w Nowej Zelandii i Słowenii – 91 proc.

W raporcie możemy przeczytać, że “w krajach OECD wynagrodzenia nauczycieli o określonych kwalifikacjach rosną wraz z ich karierą zawodową, choć tempo zmian jest różne w poszczególnych krajach. W przypadku nauczycieli szkół gimnazjalnych posiadających najbardziej rozpowszechnione kwalifikacje przeciętne ustawowe wynagrodzenie po 10 latach pracy jest o 29 proc. wyższe od przeciętnego wynagrodzenia, a po 15 latach pracy – wyższe o 36 proc. Po 25 latach pracy przeciętne wynagrodzenie nauczyciela jest średnio o 65 proc. wyższe niż na początku drogi zawodowej".

Aby porównać wysokość wynagrodzenia nauczycieli w krajach o różnych walutach i na różnym stopniu zamożności, OECD zastosowała popularną w ekonomii metodologię, w której kurs waluty jest obliczany na podstawie porównania cen sztywno ustalonego koszyka towarów i usług w różnych krajach, w tym samym czasie. Podobną metodą porównuje się np. produkt krajowy brutto (PKB) poszczególnych państw - zaznacza portal. podanych w raporcie nie należy przeliczać na polską walutę zgodnie z aktualnym kursem dolara.

Pieniądze to nie wszystko Waldemar Buda