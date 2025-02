Autor:

Minister Jaworowski przyznaje: "zdarzają się błędne decyzje personalne"

Minister Jakub Jaworowski, pytany o powody odwołania z funkcji prezesa PZU Artura Olecha powiedział:

"Po pierwsze, kwestia doświadczenia i kompetencji. To, że ktoś może być dobrym menedżerem zarządzającym małą spółką, to nie znaczy, że sprawdzi się w dużej spółce. Po drugie, w PZU bardzo dużo zajmowano się kadrami, debatami „kto z kim i po co".

"Na bieżąco przyglądamy się w MAP temu, co się dzieje w spółkach, jak wygląda zarządzanie, jak sobie radzą zarządy. Jeżeli ktoś został wybrany w ramach konkursu, to nie oznacza, że sprawdzi się na stanowisku. Błędne decyzje personalne, także w przypadku konkursów, zdarzają się zarówno w spółkach prywatnych, jak i państwowych" - dodał.

W ocenie ministra Jaworowskiego Andrzej Klesyk, delegowany na prezesa PZU do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko, jest osobą kompetentną, ale rekomenduje mu powściągliwość w mówieniu na tym etapie o przyszłości PZU.

"Uważam, że to bardzo kompetentna osoba, pewnie niewiele osób byłoby lepszych na tym stanowisku" - powiedział minister aktywów państwowych.

"Wskazana byłaby pewna powściągliwość, jeżeli ktoś jest oddelegowany na trzy miesiące. Można gratulować pewności siebie, ale wiele osób zawiodło się na tym, że było zbyt pewnym siebie" - dodał, odnosząc się do listu Andrzeja Klesyka do pracowników PZU i zapowiedzi wygłaszanych przez Klesyka podczas konferencji z analitykami.

Andrzej Klesyk podczas piątkowej telekonferencji z analitykami oceniał, że strategia PZU nie będzie zmieniana, ale w kilku aspektach wymaga ona doprecyzowania, co może stać się do końca marca. Zapowiedział większą jasność jeśli chodzi o przyszłość banków w grupie i doprecyzowanie sposobu zarządzania kapitałem.

W poniedziałek w zeszłym tygodniu rada nadzorcza PZU delegowała Klesyka do wykonywania czynności prezesa zarządu PZU, a ze składu zarządu odwołany został dotychczasowy prezes Artur Olech. Klesyk został delegowany do czasowego wykonywania czynności do czasu powołania prezesa zarządu, jednak na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Jarosław Mastalerz został z kolei odwołany z funkcji prezesa PZU Życie, a pełniącym obowiązki prezea PZU Życie został Tomasz Tarkowski.

Taka jest nowa strategia PZU

Na początku grudnia PZU opublikowało strategię na lata 2025-27, która zakłada m.in. uproszczenie struktury grupy i konsolidację aktywów bankowych. Ubezpieczyciel informował, że planowana jest sprzedaż posiadanych akcji Alior do Pekao, aby wygenerować wartość dla grupy PZU oraz pozostałych akcjonariuszy obu banków. PZU i Pekao podpisały list intencyjny dotyczący zbycia udziałów w Alior Banku do Banku Pekao.

Ubezpieczyciel założył w strategii wzrost zysku netto do ponad 6,2 mld zł, osiągnięcie wskaźnika ROE z działalności podstawowej na poziomie ponad 19 proc. Grupa planowała wówczas koncentrację na core business z celem istotnego wzrostu wartości, w tym wzrost przychodów brutto z ubezpieczeń do 36,2 mld zł, ponad 40 proc. wzrost EPS z działalności podstawowej oraz ponad 20 proc. marżę operacyjną w ubezpieczeniach na życie.

Zakładano również obniżenie wskaźnika COR do poniżej 90 proc. w ubezpieczeniach majątkowych oraz do 25 proc. udział w rynku bancassurance w Polsce oznaczający wzmocnienie pozycji lidera.