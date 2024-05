Minister nauki: w Polsce mamy za dużo uczelni. Trzeba stawiać na jakość, nie ilość

Minister nauki i szkolnictwa wyższego o pozycji polskich uczelni

W Academic Ranking of World Universities (rankingu szanghajskim) z najlepszymi uczelniami świata najwyższe miejsca z Polski zajęły Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski (w miejscach 401-500), oraz siedem innych uczelni z Polski. Łącznie było dziewięć polskich uczelni, wśród tysiąca najlepszych na świecie. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek został zapytany, czy doczekamy się momentu gdy polska uczelnia będzie w pierwszej setce.

- Pewnie jakbyśmy zmienili metodologię rankingu to może by się udało, ale spokojem podchodzę do tych osądów. Gdybyśmy połączyli Uniwersytet Jagielloński z Uniwersytetem Warszawskim i Politechnikę Wrocławską to bylibyśmy w pierwszej setce. Kluczową sprawą jest jakość nauczania w Polsce, czy polskie uczelnie kształcą dobrych studentów - powiedział Wieczorek.

W Polsce mamy za dużo uczelni?

Minister stwierdził równie, że "w Polsce mamy za dużo uczelni". Następnie dodał, że należy w związku z tym poprawić na jakość nauczania. Podkreślił, że mniejsze uczelnie będą musiały się łączyć, aby przetrwać, co również powinno oddziaływać pozytywnie na ich poziom.

- Uczelnie [w miastach powiatowych - dop. red.] ze względu na demografię będą musiały się łączyć [...] bo ilość studentów z roku na rok będzie malała. [...] Musimy zrobić tak, żeby się opłacało, te uczelnie będą miały podwyższone subwencje - mówił Wieczorek.

Kolejną poruszoną kwestią był poziom nauczania na studiach wieczorowych. Jak zapowiedział w reformach, które planuje przeprowadzić rząd, uczelnie będą miały wyższe wymagania dotyczące otwierania kierunków wieczorowych.

- Wszystkie uczelnie, które dają prawo do wykonywania zawodu, nauczyciela, czy trenera powinny podlegać ścisłej kontroli [...] jeżeli chodzi o studia podyplomowe wprowadzić zasadę, że mogą prowadzić je tylko uczelnie, które mają studia pierwszego stopnia z tego samego kierunku. Jeśli ktoś ma studia dzienne pedagogiki może prowadzić podyplomowe, bo ci sami nauczyciele co uczą na dziennych, będą uczyć na podyplomowych, co daje tę samą jakość kształcenia. Zmiany, które planujemy mają ukrócić te patologię [...] mamy nadzieję, że przepisy wejdą w tym roku - powiedział minister.

