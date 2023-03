i Autor: Super Express Soboń

Świadczenia socjalne

Minister Soboń otwarcie o waloryzacji 500+. Ocenił też babciowe Tuska

"Gdyby dzisiaj rządziła Platforma, to w budżecie państwa prawdopodobnie byłoby mniej dokładnie o 50 mld zł, m.in. przez lukę Vat-owską. To jest moja odpowiedź na wiarygodność Donalda Tuska na temat tzw. świadczenia babciowego - odpowiedział Artur Soboń wiceminister finansów. Jednocześnie dodał, że waloryzacji 500 plus nie będzie- mówił wiceminister Soboń w Wieczornym Ekspresie, w rozmowie z Hubertem Biskupskim szefem Super Biznesu.