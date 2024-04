Mniejsza waga, wyższa cena! Będą ostrzegać klientów przed tymi produktami

Tak oszukują producenci i handlowcy. Czytaj etykiety!

W Polsce również ta praktyka stała się powszechna. Przykładowo tabliczka czekolady ważyła 100 g. Obecnie na rynku coraz częściej pojawiają się takie o gramaturze 90 g lub nawet 80. Kiedyś kostka masła to było 250 gramów, a obecnie w sklepach łatwiej trafić na 170-gramowe kostki. Tak samo dzieje się z produktami, których ceny najbardziej gwałtownie poszybowały w górę przez inflację. Chleby również stały się mniejsze i droższe. Opakowania makaronów ze standardowych 500 gramów zostały zmniejszone do 400 g.

Ze względu na drożyznę i rosnące koszty produkcji, producenci żywności posuwają się również do daleko posuniętych oszczędności kosztem klienta. Polega to na tym, że stosują zamienniki półproduktów gorszej jakości, co z kolej obija się na obniżeniu jakości. Dzięki temu występuje redukcja kosztów, zwiększenie marży lub dopasowanie do oczekiwania sieci handlowej, która niechętnie patrzy na podnoszenie cen na półkach. Ten proceder z kolei zwany jest skimpflancją.

W ten sposób klient jest finalnie w sklepie podwójnie oszukiwany, bo przecież opakowanie nie zmienia się, a konsument odruchowo sięga po niby znany produkt w dodatku ze zmniejszoną wagą i gorszej jakości.

Na razie w Polsce żadne instytucje jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy resort finansów nie zainteresował się "głębiej" tym tematem, zatem konsumentom pozostaje zdwojona czujność na zakupach.

Pieniądze to nie wszystko Leon Komornicki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.