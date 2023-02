Mniejsze opakowania produktów bez interwencji. UOKiK zaleca "dokładne czytanie etykiet"

Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce to już 26 mld dolarów

Wysoka inflacja i zwiększone koszty produkty spowodowały, że niektórzy producenci artykułów spożywczych podjęli decyzję o zmniejszeniu gramatury produktów przy jednoczesnym wzroście bądź zachowaniu ceny. W sieci głośnym przykładem było "Ptasie Mleczko", które jeszcze kilka lat temu ważyło 380 gramów - dziś jest to 340 gramów.

"Aktualnie ze względu na historyczny wzrost cen surowców kluczowych dla branży słodyczy tj. mleko, cukier, masło czy surowce opakowaniowe, podobnie jak inni producenci w branży, zostaliśmy zmuszeni do wdrażania optymalizacji kosztowych, a także wprowadzenia podwyżek cen naszych produktów (...). Ponieważ jednak jedynie w części kompensują one koszty wzrostów cen zdecydowaliśmy się na zmianę gramatury wybranych produktów w naszym portfolio. Dokładną wagę każdego z nich znaleźć można na opakowaniu. W ten sposób jesteśmy w stanie uniknąć dużo wyższych podwyżek cen produktów - ok 50% zamiast obecnych 20% – które byłyby dotkliwie odczuwane przez klientów" - poinformował producent słodyczy Lotte Wedel cytowany przez portal Wirtualne Media.

Skargi trafiają również do UOKiK. Działanie jest zgodne z prawem

Okazuje się, że pojedyncze skargi dotyczące zmiany gramatury produktów trafiły również do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Departament komunikacji UOKiK w rozmowie z portalem Wirtualne Media wyjaśnił, że producenci mają pełne prawo do zmiany wielkości opakowań - pod warunkiem, że wszystkie dane zostają umieszczone na opakowaniach.

"Zgodnie z ustawą o informowaniu o cenach towarów i usług sprzedawcy mają obowiązek podawania nie tylko ceny za dany produkt, ale także tzw. ceny jednostkowej np. za 1 kg, 100 g, 1 litr, 1 sztukę. Ma to ułatwić konsumentom porównanie cen produktów w różnych opakowaniach" - poinformował UOKiK.

