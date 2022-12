Mateusz Morawiecki o braku węgla na zimę

Premier Morawiecki w rozmowie opublikowanej na portalu wpolityce.pl odniósł się do kwestii problemów z zakupem węgla na zimę, z jakim to zmaga się wielu Polaków. Mateusz Morawiecki w rozmowie z portalem wpolityce.pl zapewnił, że na zimę węgla w Polsce nie zabraknie. "To, co my zrobiliśmy od czasu nałożenia embarga, to zwiększyliśmy import, przebudowaliśmy ciągi logistyczne w obszarze węgla i robimy wszystko, aby tego węgla nie zabrakło. W portach jest tego węgla z całą pewnością wystarczająco na całą zimę - zapewnił szef rządu. I szybko dodał: "Może być, że w jakiejś gminie jakiś włodarz powie po złości, że nie idzie na współpracę. My tam też dowieziemy węgiel, tylko proszę o sygnał do wojewody" - powiedział premier.

Morawiecki o KPO

Morawiecki w wywiadzie poruszył też kwestię wypłaty pieniędzy dla Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Morawiecki nawiązał do strategii opozycji. "Niestety szukają też sojuszników gdzieś tam na obrzeżach naszego obozu. W ten sposób najbardziej zagorzali radykałowie, którzy cieszyliby się, żeby środków unijnych nie było, z jednej i drugiej strony łączą się. My idziemy drogą środka. Mnie nie interesuje jakieś tam odbijanie w lewo czy prawo, tylko patrzymy na drogę do przodu, walkę z kryzysem ekonomicznym, gospodarczym" - powiedział szef rządu. I stwierdził: "Opozycja robi wszystko, żeby przekonać tamtych radykałów w Brukseli, by tych pieniędzy nie dawać".

