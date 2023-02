Możesz nie dostać 500 plus. Sprawdź, jak nie stracić pieniędzy na dziecko

500 plus – konieczny prawidłowo złożony wniosek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski złożone wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić na cztery różne sposoby:

* poprzez portal PUE ZUS

* przez serwis empatia.mrpips.gov.pl,

* za pomocą bankowości elektronicznej,

* w aplikacji mobilnej mZUS.

Na rozpatrzenie wniosku o świadczenie Rodzina 500 plus ZUS ma maksymalnie 30 dni. Gdy wniosek został wypełniony poprawnie, zautomatyzowany system rozpatruje go błyskawicznie i równie szybko pojawia się decyzja o wypłacie środków. Błąd musi sprawdzić urzędnik, co przedłuża procedurę i może skończyć się odmową. Środki ze świadczenia 500 plus są wypłacane zawsze w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku i pozytywnego rozpatrzenia.

Błędy przy składaniu wniosku o 500 plus

W 2022 roku najczęstszymi błędami były złożenie kilku wniosków na to samo dziecko lub nieprawidłowy PESEL dziecka - wskazuje rzeczniczka dolnośląskiego ZUS-u pytana przez biznes.interia.pl. Inne "popularne" błędy to wysyłanie dwóch wniosków na to samo dziecko przez rozwiedzionych rodziców, wpisanie numeru PESEL rodzica zamiast numeru dziecka i wpisanie niepoprawnego numeru rachunku bankowego. Rzeczniczka ZUS wskazuje też na błędy popełniane przez wnioskodawców, którzy po raz pierwszy składają wniosek o 500 plus. W tym wypadku uchybienia pojawiają się najczęściej z powodu braku doświadczenia w składaniu podania.

Jak poprawić błędny wniosek o 500 plus?

Błędne dane możemy poprawić na platformie PUE ZUS. Szansy na skorygowanie nie mają jednak wszyscy. Wnioskodawcy, którzy złożyli podanie nie wypełniając podstawowych warunków (np. dziecko przekroczyło 18. rok życia), czy przedłożyli więcej niż jeden wniosek na dziecko, muszą liczyć się z odrzuceniem wniosku.

