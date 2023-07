Nadciąga wielka wymiana liczników. Skąd taki ruch PGE

KGHM bije rekordy produkcji miedzi i srebra. Prezes Zdzikot: To najlepszy wynik od 2018 roku

Jak podała PGE, PGE Dystrybucja podpisała umowę na dostawę od polskiej firmy 400 tys. liczników zdalnego odczytu, jedno- i trójfazowych urządzeń przeznaczonych do zainstalowania u odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia. Zgodnie z informacjami PGE, dystrybutor zakontraktował w 2023 r. ponad milion liczników zdalnego odczytu o wartości 350 mln zł. Projekt wymiany 6 mln liczników o odbiorców przyłączonych do sieci PGE Dystrybucja ma się zakończyć w 2030 r.

Zgodnie z nowelizacją Prawa energetycznego z 2021 r., do lipca 2031 r. 100 proc. odbiorców końcowych energii elektrycznej w Polsce musi być wyposażone w liczniki zdalnego odczytu. PGE Dystrybucja działa na obszarach województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko – mazurskiego i wielkopolskiego.

