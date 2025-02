i Autor: SHUTTERSTOCK, x.com

Finanse

Nagły spadek kursu bitcoina! Dramatyczny skutek decyzji Trumpa

"Posunięcie to (nałożenie ceł) spowodowało gwałtowny wzrost na tradycyjnych rynkach i spowodowało gwałtowną wyprzedaż kryptowalut, przy czym najwiekszym wpływ miało to na bitcoina i ethereum" - informuje dziennik "Parkiet". BTC spadł w piątkowy wieczór i sobotę rano do 102 tys. dolarów. Utrzymywał ten poziom przez większą część soboty, ale ponownie zaczął tracić. Ile teraz wart jest bitcoin?