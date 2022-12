i Autor: East News

Boże Narodzenie 2022

Najdroższa choinka na świecie. Jej cena to 66 mln zł

Choinka to bardzo ważny element świąt Bożego Narodzenia. Tradycja ozdabiania bożonarodzeniowego drzewka wywodzi się z Niemiec i tamtejszej tradycji ewangelickiej oraz znana jest już od XVI wieku. Zwyczaj ubierania choinki powędrował z Niemiec do Francji, a następnie za sprawą brytyjskiej królowej Wiktorii, rozprzestrzenił się na pozostałe kraje Europy i Ameryki. I jest z nami do dziś. Zobacz, jak wygląda i ile kosztuje choinka dotychczas uznawana za najdroższą na świecie. Ozdoby, jakie na niej się pojawiły warte są fortunę.