Najlepsze miejsca pracy w Polsce

Piętnasta edycja konkursu organizowanego w Polsce przez Great Place To Work za nami. Tym razem na liście najlepszych miejsc pracy w Polsce znalazło się aż 45 firm. To rekord w historii konkursu. W edycji 2022-2023 Great Place To Work przebadał aż 180 przedsiębiorstw. To o 30 proc. więcej niż w poprzedniej edycji konkursu. W tegorocznym konkursie jest 13 debiutów.

Firmom, które potrafiły utrzymać miejsce na liście nieprzerwanie przez 5 kolejnych lat, przyznawane jest specjalne wyróżnienie. W tym roku tytuł Legendy przypadł firmie SIX Global Services AG świadczącej usługi profesjonalne. Wśród laureatów tegorocznego konkursu są takie firmy jak: Cisco Poland, Idego Group, Schwerlast Aleksandra Ledwig, Finder.com Poland, The Software House, Sii Polska, DHL Parcel Polska.

Wśród laureatów najliczniejszą grupę stanowią firmy informatyczne (16). Na kolejnym miejscu znalazły się firmy z branży usług finansowych, usług profesjonalnych, produkcji i handlu (po 4 firmy), a na trzecim miejscu pod kątem liczebności reprezentantów uplasowała się branża farmaceutyczna i transportowa (po 3 firmy).

