Największy blok energetyczny w Polsce ma awarię! Czy zabraknie prądu?

Business Insider informuje, że wyłączony z systemu zostanie blok nr 11 w Elektrowni Kozienice. "Będzie to istotne uszczuplenie krajowych rezerw mocy, których utrzymanie na bezpiecznym poziomie i tak sprawia w tym roku operatorowi duże trudności" - czytamy na portalu. W rozmowie z Business Insider, Piotr Kutkowski, rzecznik Enei Wytwarzanie przekazał, że "stwierdzona została usterka układu parowego, w związku z czym podjęto decyzję o ograniczeniu mocy. Dalszym krokiem będzie wyłączenie bloku". Rzecznik uspokaja, że w przeszłości, także w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, blok B11 nie pracował, ze względu na brak aż tak dużego zapotrzebowania na energię ze strony spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Biznesowy portal informuje, że Polskie Sieci Elektroenergetyczne mają nadzieje, że "w zbilansowaniu systemu pomogą: pogoda i okres świąteczny, w którym zapotrzebowanie na prąd zwykle spada". Blok energetyczny w Elektrowni Kozienice został oddany do użytku w 2017 roku. Nowy blok jest największą w Europie jednostką tego typu opalaną węglem kamiennym. Blok 1075 MW o jedną trzecią zwiększył moce produkcyjne elektrowni.

Nie jest to natomiast pierwsza awaria w polskiej elektrowni. Wybudowany dwa lata temu blok energetyczny o mocy 910 megawatów w Jaworznie został w wakacje "czasowo odstawiony". Spółka Tauron tłumaczyła to "koniecznością przeprowadzenia pełnego procesu oczyszczenia kotła oraz odżużlacza". Odżużlacze służą do wygarniania wypalonych w procesie produkcji energii miałów węglowych. Następuje schłodzenie wypadającego z kotła rozżarzonego żużla, który następnie jest kruszony i transportowany na składowisko.

