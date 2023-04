Największy pracodawca wśród spółek w Polsce płaci 17,8 tys. zł miesięcznie!

McDonald's udoskonala swoje burgery. Co się zmieni?

Business Insider wnioskuje, że spółki są największymi pracodawcami, wcale nie świadczy jednak o tym, że płacą dużo swoim pracownikom.

Portal wylicza, że KGHM wydał na pracowników w ub.r. 7,3 mld zł, PKN Orlen 6,7 mld zł, a PGE 6,1 mld zł. Na kolejnych miejscach są grupy: PZU (6,1 mld zł) i JSW (5,7 mld zł). Jak widać, ścisła czołówka to wyłącznie podmioty państwoweczytamy.

Według analizy portalu, wynagrodzenia w KGHM tylko w Polsce i dzieląc przez liczbę pracowników, otrzymujemy kwotę 17,8 tys. zł brutto miesięcznie na zatrudnionego w ub.r., czyli na umowie o pracę byłoby to 11,7 tys. zł na rękę. Jak zaznacza autor średnia ta nie uwzględnia zarobków zarządu.

Portal obliczył, że rok do roku płace w spółce wzrosły o 12,8 proc. Koszty pracownicze w Polsce są w KGHM wyższe o 19 proc. od średniej dla całego holdingu, który również posiada oddziały zagranicą-zaznacza Business Insider.

Sektor prywatny płaci więcej?

W spółkach z polskim kapitałem, jak wylicza portal, zarobki mogłyby być zdecydowanie wyższe. Przykładowo w CCC płace w polskiej części spółki wzrosły co prawda o 25 proc. rok do roku, czyli szybciej niż inflacja, ale są to wzrosty z bardzo niskich poziomów.

"Na 5,4 tys. zatrudnionych w Polsce spółka wydaje średnio miesięcznie 4,3 tys. zł kosztów pracodawcy, czyli przy umowie o pracę daje to 3,6 tys. zł brutto i 2,8 tys. zł netto. Przypomnijmy tylko, że płaca minimalna w ub.r. wynosiła w Polsce 3010 zł brutto-czytamy.

Portal wymienia także polską sieć sklepów Dino. Tam wynagrodzenie również nie należą do zbyt wysokich. Business Insider policzył, że przeciętnie na zatrudnionego Dino wydawała w ub.r. 4,7 tys. zł miesięcznie w kosztach pracodawcy, co w przeliczeniu na umowę o pracę dawałoby 3,9 tys. zł brutto i 3 tys. zł netto.

Portal przeanalizował dla porównania również zarobki w Arctic Paper, szwedzkiej firmie. Portal zastrzega, że większość pracowników jest zatrudnionych za granicą i to w kraju bogatszym, więc trudno porównywać średnią przeważająco szwedzkiej załogi do zarobków w Polsce.

-Średni koszt pracodawcy na 1,5 tys. zatrudnionych wynosił w ub.r. w Arctic Paper 27,4 tys. zł, czyli w przeliczeniu na polską umowę o pracę byłoby to 14,5 tys. zł. Spółka podniosła wynagrodzenia w ub.r. o 17,1 proc. rdr. Miała z czego nagrodzić swoich pracowników, bo dzięki kosmicznym cenom papieru zyski wzrosły jej o 396 proc. rdr-czytamy w Business Insider.

Portal też przeanalizował zarobki w firmie MLP Group, z Niemiec, która buduje i wynajmuje powierzchnie w parkach logistycznych. Business Insider informuje, że pracowników ma zaledwie 35, resztę do budowy i obsługi centrów najwyraźniej zatrudnia w outsourcingu. I na każdego zatrudnionego z tej wąskiej grupy spółka wydaje po średnio 19 tys. zł brutto miesięcznie, czyli w przeliczeniu na netto przy umowie o pracę płaci 12,3 tys. zł. A to i tak o 6 proc. mniej niż rok wcześniej.

Buisness insider wylicza także, że w CD Projekt przeciętny wydatek firmy na pracownika wzrósł w ciągu roku o aż 11,5 tys. zł miesięcznie, czyli z 7,9 do 19,4 tys. zł. Wzrost był aż 147-procentowy.

"Z zastrzeżeniem, że dotyczy to 544 z 1 tys. 292 zatrudnionych. Przeciętny zatrudniony na "normalnych zasadach" zarabiał w CD Projekt w ub.r. 16 tys. zł brutto, czyli przy umowie o pracę byłoby to 10,6 tys. zł na rękę. Rok wcześniej było zaledwie 5,1 tys. zł netto-pisze portal i zwraca uwagę, że

w Grupie Pracuj.pl 971 zatrudnionych w spółce dostało na rękę około 10 tys. zł miesięcznie, jeśli założyć, że wszyscy byli zatrudnieni na umowę o pracę. A to wszystko mimo spadku zysku o 33 proc. do 171 mln zł. To jednak i tak drugi najwyższy wynik w giełdowej historii Grupy Pracuj.

