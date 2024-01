Nauczyciele dostaną mieszkanie za 1 zł blisko szkół? Jest jednak jeden warunek

Mieszkania "za złotówkę" dla nauczycieli

Nauczyciele w tym roku mają dostać spore podwyżki wynagrodzeń. Jednak samorządowcy stawiają sami na siebie i szukają dodatkowych rozwiązań na poprawę sytuacji ekonomicznej belfrów. Na przykład w Krakowie mogłyby powstać tanie mieszkania dla nauczycieli. "Plan jest taki, by na działkach należących do szkół powstawały niewielkie, czteropiętrowe bloki, składające się z 10-20 kawalerek. Budową miałaby się zająć firma wyłoniona w przetargu. Inwestycje powstawałyby w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, co oznacza, że koszty budowy pokrywałby deweloper, który przez kolejne lata administrowałby obiektami, miasto spłacałoby inwestycję w ratach przez 30 lat -powiedział krakowski radny Łukasz Wantuch, cytowany przez krakowską "Gazetę Wyborczą".

Zgodnie z ofertą nauczyciele płaciliby za media oraz wywóz śmieci i administrację. Czynsz wynosiłby 1 zł miesięcznie w pierwszym roku, a w drugim 100 zł. W trzecim byłoby to 200 zł. Oferta byłaby wyłącznie dla nauczycieli pracujących w pobliskiej szkole lub przedszkolu.

Czy taki pomysł ma szansę na realizację. Jeszcze w styczniu krakowscy radni mają dyskutować nad projektem mieszkań dla nauczycieli.

