Nawet 2 tys. zł oszczędności dla klientów Taurona

Ceny prądu 2023

- Oszczędności z zamrożenia cen prądu w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej są już realnie odczuwalne w budżetach gospodarstw domowych. Rozliczenia za całkowite zużycie prądu w tym roku dla około 3 mln gospodarstw domowych, ograniczą się wyłącznie do cen zamrożonych - mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. – To wymierny efekt rządowych działań, mających na celu ochronę gospodarstw domowych przed skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz wojny hybrydowej prowadzonej przez Kreml w Europie – dodaje prezes TAURONA. Firma informuje, że jej klienci złożyli już ponad 470 tysięcy oświadczeń, chcąc skorzystać z wyższych limitów dla energii elektrycznej i cen maksymalnych dla firm.

Wszystkie gospodarstwa domowe, bez konieczności składania oświadczenia, będą korzystać z zamrożonych cen do limitu zużycia 2000 kWh. Klienci, którzy są uprawnieni do skorzystania z podwyższonych limitów 2600 kWh lub 3000 kWh muszą założyć specjalne oświadczenia i mają na to czas do końca czerwca 2023 roku. W tej grupie znajdują się m.in. gospodarstwa domowe, w których zamieszkują osoby z niepełnosprawnością, klienci, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny i rolnicy. Najwygodniejszą dla klienta metodą złożenia oświadczenia jest Internet. Oświadczenie, które dotyczy zwiększenia limitu na energię elektryczną można złożyć również poprzez aplikację mObywatel.

Dodatkowe wsparcie

Dla gospodarstw, które nie zmieszczą się w ustawowych progach, przewidziano dodatkową pomoc. W każdym przypadku po przekroczeniu przez gospodarstwo domowe limitu zastosowana zostanie automatycznie ograniczona ustawowo cena dla nadwyżki prądu. Jeśli gospodarstwo domowe ograniczy zużycie energii o ponad 10 procent w stosunku do 2022 r., oprócz oszczędności wynikających z ograniczenia zużycia energii, klient otrzyma 10 procentową obniżkę rachunku w 2024 r. To podwójna zachęta do oszczędności.

Co istotne, klienci TAURONA, którzy chcą skorzystać z rozwiązań Tarczy Solidarnościowej nie muszą umawiać się na wizytę w Punkcie Obsługi Klienta.

Sonda O ile procent zwiększyły ci się w 2023 roku rachunki za prąd, gaz, wodę i czynsz? W porównaniu do opłat sprzed roku O 20 procent O 40 proc. O 100 procent? O wiecej niż 100 procent