Waloryzacja emerytur 2025

Rząd Donalda Tuska w budżecie na 2025 roku zakłada waloryzację emerytur na poziomie 5,52 proc. Oznacza to wzrost najniższej emerytury z 1780,96 zł brutto do 1879,27 zł brutto. Zatem w skali roku do portfela emeryta z takim niskim świadczeniem tylko z racji waloryzacji wpadnie dodatkowo blisko tysiąc złotych. W górę oczywiście o te 5,52 proc. pójdą pozostałe emerytury. Na przykład średnia emerytura wynosząca 3,5 tys. zł brutto, czyli 3065 zł netto, wzrośnie w marcu przyszłego roku do nieco ponad 3200 zł na rękę, co daje emerytowi wzrost rocznego przychodu z tego tytułu o około 2 tys. zł. W tym przypadku im wyższa kwota bazowa tym wyższa podwyżka. W każdym bądź razie w marcu 2025 roku każda emerytura wzrośnie o 5,52 proc.

13. i 14. emerytura 2025

A co z dodatkowymi emeryturami oferowanymi w postaci 13. i 14. świadczenia? Te dodatkowe emerytury także pójdą w górę, gdyż są one wysokości minimalnej emerytury, która to wzrośnie do 1879,27 zł brutto. Trzeba podkreślić, że już kolejny rok z rzędu zarówno 13., jak i 14. emerytura będą w pełni opodatkowane i będą wypłacane na konta seniorów wraz z ich głównymi emeryturami. 13. wypłacane są wiosną, a 14. jesienią. Warto pamiętać o tym, że o ile 13. emerytura należy się każdemu seniorowi, to już w przypadku 14. po przekroczeniu stawki emerytury w wysokości 2900 zł jest stosowana zasada "złotówka za złotówkę", co prowadzi do tego, że emeryci z emeryturą rzędu 4,5 tys. zł brutto (4051 zł netto) nie dostaną 14-tki. Pamiętajmy również, że w przypadku trzynastek jest pewien wyjątek dotyczący powszechności tego świadczenia. Prawo do otrzymania 13. emerytury może być zawieszone w przypadku, gdy pracujący emeryt, który nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego, przekroczy limit dorabiania, który wynosi 9802,50 zł brutto.

Ile w sumie mogą zyskać seniorzy w nadchodzącym 2025 roku? Okazuje się, że w ramach waloryzacji emerytury, podwyżki oraz wypłaty 13. i 14. emerytury w 2025 roku senior może w sumie dostać nawet ponad 4 tys. zł.

Szczegółowe wyliczenia świadczeń dla seniorów w 2025 roku prezentujemy w GALERII zdjęć zamieszczonej w górnej części artykułu.

QUIZ PRL. Czarno-biała telewizja – rozpoznasz hity PRL? Te programy oglądała cała Polska Pytanie 1 z 15 W czołówce tego popularnego w PRL-u programu można było zobaczyć koguta i usłyszeć jego pianie. O jaki program dla dzieci chodzi? Teleranek Tik-Tak 5-10-15 Dalej