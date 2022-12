Nawet 700 złotych podwyżki w Biedronce! Nowe pensje od 2023 roku

Ministerstwo Finansów ostrzega - To nie jest prawdziwa strona systemu e-TOLL!

Podwyżki dla pracowników w Biedronce

Sieć Biedronka zdecydowała o podniesieniu pensji wszystkich pracowników sklepów oraz centrów dystrybucyjnych zatrudnionych na podstawowych stanowiskach o kwoty wynoszące od ok. 500 do 700 zł brutto w zależności od ich doświadczenia, indywidualnych zadań oraz stanowiska. Od 1 stycznia 2023 r. ponad 60 tys. zatrudnionych przez największą sieć handlową w Polsce otrzyma podwyżki, na które sieć Biedronka w skali roku przeznaczy ponad pół miliarda złotych. Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia pracownicy sieci Biedronka otrzymali kolejną dobrą wiadomość. Oprócz świątecznych voucherów rabatowych, e-kodów na zakupy oraz prezentów świątecznych pracownicy sieci dowiedzieli się o zwiększeniu wynagrodzenia od kolejnego miesiąca. Na przedświąteczne wsparcie swojej załogi Biedronka przeznaczyła łącznie ponad 150 milionów złotych.

- To kolejna podwyżka wynagrodzeń dla naszych pracowników - stwierdza w komunikacie prasowym Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny i członek zarządu sieci Biedronka. - Mimo wymagającego okresu naznaczonego wysoką presją jako firma podejmujemy zdecydowane działania, by być pracodawcą pierwszego wyboru w Polsce, a praca w Biedronce to pewność stabilności. Poprzez zwiększenie wynagrodzeń doceniamy zaangażowanie naszych pracowników - dodaje Sobczyk.

Ile będzie można zarobić?

Sprzedawca-kasjer, rozpoczynający pracę w sieci, zarobi od stycznia 2023 r. nie mniej niż 3950 zł do 4300 zł brutto, a jeśli ma staż powyżej 3 lat od 4100 zł do 4550 zł brutto. Początkujący kierownik sklepu dostanie nie mniej niż 5800 zł brutto. Zwiększenie wynagrodzeń czeka także pracowników centrów dystrybucyjnych sieci Biedronka. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć na 4300 - 4600 zł brutto, a inspektor ds. administracyjno-magazynowych na 4950 - 5250 zł brutto. Pracownicy mogą liczyć też na premie uznaniowe powiązane z realizacją celów sprzedażowych czy magazynowych, powiększające ich realne wynagrodzenia.

Oprócz wynagrodzenia zasadniczego pracownicy sieci w 2022 r. otrzymali dwukrotnie nagrody finansowe za osiągnięte wyniki. W kwietniu br. blisko 55 000 pracowników sieci Biedronka otrzymało Nagrodę Specjalną E.A. Soares dos Santos za 2021 rok w wysokości 2800 zł. We wrześniu br. ponad 55 tys. zatrudnionych otrzymało Dodatkową Nagrodę Specjalną w wysokości 1500 zł brutto za zaangażowanie w osiągnięcie zakładanego wyniku za pierwsze osiem miesięcy 2022 roku.

