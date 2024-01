Nie można złożyć wniosku o dodatek osłonowy. Wiemy dlaczego

Decyzja RPP zmroziła Polaków. Co postanowiła Rada?

Dodatek osłonowy 2024

Dodatek osłonowy to jednorazowe wsparcie dla Polaków w pokryciu wysokich kosztów energii. Wsparcie ma wynosić 228.80 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 343.20 zł dla gospodarstwa dwu- i trzyosobowego, 486.20 zł dla gospodarstwa cztero- i pięcioosobowego, a także 657.80 zł dla gospodarstwa składającego się z sześciu i więcej osób. Przyznanie dodatku zależy od dochodów. W jednoosobowym gospodarstwie domowym limit miesięczny to 2100 zł. W gospodarstwach od dwóch osób i powyżej to 1500 zł na miesiąc na osobę. Gdy dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek wciąż będzie wypłacany, ale pomniejszony o kwotę przekroczenia.

Świadczenie wypłacane jest na wniosek, w którym trzeba podać liczbę osób, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego. Należy pamiętać, że termin graniczny na złożenie wniosku to 30 kwietnia 2024 r. Dodatek zostanie wypłacony do 30 czerwca 2024 r.

Gminy nie przyjmują wniosków na starych drukach

Do otrzymania pomocy konieczny jest złożenie wniosku w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. I tu pojawia się problem. Nie ma jeszcze nowego wzoru wniosku, a urzędy nie przyjmują wniosków złożonych na starych drukach. Jak podaje portalsamorzadowy - wzór wniosku zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska. Wniosków na starych drukach nie można złożyć m.in. w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi - „Prosimy o nieskładanie wniosków o dodatek osłonowy na nieobowiązujących wzorach, gdyż będzie to skutkowało koniecznością ponownego złożenia wniosku na prawidłowym druku. Wzór wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny na stronie internetowej Centrum niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia” - czytamy na stronie łódzkiego magistratu. Podobne komunikaty można znaleźć także na internetowych stronach innych urzędów.

WIELKI QUIZ. Rocznica denominacji złotego z PLZ na PLN. Czy pamiętasz ile zer obcięto przy denominacji? Pytanie 1 z 10 Ile zer obcięto przy denominacji? jedno pięć cztery Dalej