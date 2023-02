Wśród Polaków rosną nastroje antyukraińskie!

Z badania wynika, że z tezą iż Ukraińcy to imigranci ekonomicznie zgadza się obecnie 41 proc. ankietowanych, podczas gdy we wrześniu 2022 r. było ich 35 proc.

Równie silnie wzrosła grupa Polaków, którzy zgadzają się z tezą iż nie powinniśmy pomagać Ukrainie dopóki nie pokaja się za Wołyń i nie potępi Bandery. Wartości tu skoczyły do 30 proc. wobec 25 proc. we wrześnie ub.r.

Z tezą głoszącą, że „na pomaganiu Ukrainie się nie skończy". Zostaniemy wplątani w wieloletnie konflikty zbrojne” zgodziło się lub raczej zgodziło się 52 proc. respondentów, a z tezą głoszącą, że „obecnie ma miejsce ukrainizacja Polski, która niszczy naszą kulturę i społeczeństwo” 40 proc. respondentów.

Ponadto, szczególnie mocny wzrost od września 2022 do stycznia 2023, odnotowała teza o tym, że ze względu na posiadaną przez Rosję broń atomową nie należy jej drażnić. Liczba podzielających lub raczej podzielających tę opinię Polaków wzrosła z 35 proc. do 40 proc.

– Bez względu na przyczyny tego stanu rzeczy – w styczniu 2023 r. większa liczba Polaków niż we wrześniu 2022 r. podzielała poglądy zbliżone do tych, które propaguje Kreml lub które są w zgodzie z rosyjskim interesem. postawy zbieżne z propagandą Kremla ujawniają się wśród osób, które czerpią informacje o tym, co dzieje się w kraju i na świecie z mediów społecznościowych. Natomiast, jako że źródło to jest istotnie częściej wybierane właśnie przez osoby młodsze (do 34 lat), należałoby przypuszczać, że młode osoby będą częściej niż starsze akceptować przedstawione przez nas tezy. I tak właśnie jest: wciąż wśród młodszych (w szczególności wśród osób 25–34 l.) widać istotnie większy stopień zgadzania się niż wśród osób 45+ (a w szczególności 55+) - czytamy w raporcie WEI.

Z czego wynika wzrost negatywnych postaw wobec Ukraińców i wojny?

Czynniki ekonomiczne biorą górę

Według badania, dziś na początku 2023 r., gdy wszyscy obawiamy się o swoją przyszłość, wiedząc, że czeka nas silne ogólnogospodarcze spowolnienie, a koszty życia będą wciąż wzrastać, emocje biorą górę nad rozsądkiem. "Wojna? Niech to się skończy. Uchodźcy? Już pomagaliśmy. Czynniki ekonomiczne mogą dziś kształtować nasze postawy znacznie silniej niż jakakolwiek propaganda. Im większa w danym momencie panuje niepewność co do przyszłości, tym ta skłonność jest wyższa"- czytamy w badaniu.

Warto zwrócić uwagę, że wynik ten może być związany z większym zmęczeniem wojną i jej konsekwencjami, a także ogólnie negatywnymi nastrojami obserwowanymi w społeczeństwie (wysoka inflacja, wzrost cen, duże obawy o przyszłość).

Badania zawierały następujące tezy:

1) Wojna to spisek liberalny elit Zachodu, tych samych, które zaplanowały pandemię

2) Gdyby nie ekspansja NATO na Wschód, Putin nie zaatakowałby Ukrainy i Ukraińców

3) Uchodźcy z Ukrainy to tak naprawdę imigranci ekonomiczni

4) Nie powinniśmy pomagać Ukrainie,dopóki nie pokaja się za Wołyń i nie potępi Bandery

• polityki wewnętrznej Polski

5) Polski nie stać na uchodźców

• dotyczących Rosji i wojny

6) Nie należy drażnić Rosji, gdyż posiada ona broń nuklearną

7) Powinniśmy promować pokoju za wszelką cenę – nawet za cenę ustępstw terytorialnych Ukrainy wobec Rosji

8) Powinniśmy zaprzestać dostarczania broni, bo to podpala dalej konflikt, który nie ma z nami żadnego związku.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.