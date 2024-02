i Autor: materiały prasowe CPK Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie

Nie tylko budowa ma opóźnienie. Audyt CPK z poślizgiem. Co się dzieje?

Już wiadomo, że budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) się opóźni. Wygląda jednak na to, że opóźniony może być nawet audyt. Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna" Maciej Lasek zapowiadał pierwsze wyniki audytu pod koniec marca, a wygląda na to, że termin będzie trudny, o ile nie niemożliwy do dotrzymania.