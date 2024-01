Ruszył audyt w CPK! Prześwietlą wydatki na kościoły. Kiedy wynik?

Czego będzie dotyczył audyt?

-Sprawdzamy, w jaki sposób były wydatkowane choćby środki na plan społeczno-gospodarczy, który tak ostatnio zainteresował opinię publiczną - powiedział Maciej Lasek w rozmowie z "DGP". "W audycie będziemy badać wiele obszarów równolegle. Sporo decyzji kierunkowych uda nam się zakomunikować już pod koniec tego kwartału" - powiedział Lasek. Zapewnił, że wnioski z audytu będą przedstawiane "bez zbędnej zwłoki". Pierwsze wyniki mają być znane zatem do końca marca.

Dodał, że audyt nie prześwietli całej spółki i wszystkich aspektów jej działalności, bo "to by długo trwało". - Musimy szybko wiedzieć, które elementy projektu kontynuować, które powinny podlegać szczegółowej weryfikacji, a które przesuną się do realizacji w dalszej perspektywie. To będą audyty cząstkowe w różnych obszarach - dodał.

"Olbrzymim wyzwaniem dzisiaj jest kwestia wywłaszczeń pod planowaną inwestycję. Chciałbym doprowadzić do takiej sytuacji, żeby osoby wobec, których nie da się już tego uniknąć, czuły się zaopiekowanie przez państwo. Inwestycje infrastrukturalne wymagające wywłaszczeń, czy wykupu ziemi zawsze będą budzić emocje społeczne. Uczciwie należy się zmierzyć z tym problem" - podkreślił Lasek.

Pełnomocnik Lasek dodaje, że musimy wykorzystać potencjał 15 polskich lotnisk, szczególnie efektywnie zwiększyć przepustowość mazowieckich portów lotniczych - powiedział PAP pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Jak zaznaczył, nie będę hamował rozwoju lotnisk regionalnych, jak miało to miejsce dotychczas.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które mają umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.

