Nie wszyscy zapłacą PIT za 2022 roku! Sprawdź czy jesteś zwolniony z podatku

Jak zaznacza portal, brak podatku nie oznacza, że jesteśmy zwolnieni z zapłaty ZUS czy składki zdrowotnej. Tej ostatniej – to również wprowadził Polski Ład – nie można już odliczyć od podatku. Zerowy podatek nie oznacza więc, że w ogóle nic nie płacimy państwu.

-Podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i objęcie nią wszystkich podatników rozliczających się według skali PIT, spowodowały, że osoby, które osiągnęły w 2022 r. dochód nieprzekraczający 30 tys. zł, nie zapłacą podatku-czytamy.

Jak przypomina Business Insider, PIT za 2022 r. nie zapłacą osoby, które rozliczają się z niepracującym małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowujące dziecko i których dochody nie przekroczyły 60 tys. zł. Korzystają oni bowiem z podwójnej kwoty wolnej od podatku. Wśród tych osób są m.in. również pracownicy na umowie o pracę, zleceniobiorcy, wykonawcy umów o dzieło czy też emeryci i renciści. Z przywileju tego nie skorzystają m.in. przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym.

Portal cytuje Agnieszkę Fijałkowską - Wocial, doradcę podatkowego z LTCA, zwraca też uwagę, że PIT za 2022 r. nie zapłacą również osoby, które rozliczają się z niepracującym małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowujące dziecko i których dochody nie przekroczyły 60 tys. zł. Korzystają oni bowiem z podwójnej kwoty wolnej od podatku.

Podatku nie zapłacą też młodzi, do ukończenia 26. roku życia (ulga dla młodych), którzy w 2022 r. uzyskali przychody nieprzekraczające 85 tys. 528 zł. Fiskus traktuje tę grupę preferencyjnie- czytamy na portalu.

Kto nie musi składać zeznania podatkowego?

Według Business Insider nie każdy musi sporządzać PIT samodzielnie, wiele osób, w tym pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci, mogą skorzystać z zeznań przygotowanych przez administrację skarbową, w ramach usługi Twój e-PIT.

Od obowiązku sporządzenia zeznania są jednak wyjątki jak np. wspomniani wyżej młodzi do ukończenia 26. roku życia.

— Co do zasady, osoby fizyczne, które nie osiągnęły żadnych przychodów w 2022 r. np. niepracujące osoby będące na utrzymaniu współmałżonka, studenci na utrzymaniu rodziców, nie mają obowiązku składania zeznania rocznego. Zgodnie z przepisami, deklaracji nie składa się również w przypadku przychodów zwolnionych z opodatkowania jak np. zasiłki z tytułu narodzin dziecka czy też niektóre odszkodowania – wyjaśnia Grzegorz Grochowina, deputy director i szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce, cytowany przez Business Insider.

Jest zachęta podatkowa dla powracających do kraju

Według portalu warto również wspomnieć o tzw. uldze na powrót. - Dotyczy ona podatników, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, a w 2022 r. zdecydowali się na zmianę miejsca zamieszkania z zagranicy na terytorium Polski — wyjaśnia Grzegorz Grochowina. Takie osoby nie płacą PIT do kwoty nieprzekraczającej 85 tys. 528 zł + 30 tys. zł kwoty wolnej, czyli w sumie do 115 tys. 528 zł. Podatek pojawi się dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę. Dodajmy, że powracający do kraju mogą korzystać z ulgi przez cztery kolejne lata.

