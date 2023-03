Złoty słabnie względem innych walut. Co się dzieje z polską walutą?

Polacy dostali ogromne zwroty podatku! Ale przez ten czas ich nadpłaty zjadała inflacja

Rząd chwali się, że Polacy dostają wysokie, a wręcz rekordowe zwroty podatku. Wynikało to m.in. z obniżki podatku dochodowego dla pierwszego progu podatkowego z 17 proc., do 12 proc. Aby jednak nie wprowadzać zamieszania w księgach zdecydowano się na rozliczanie podatków w ten sam sposób, a Polacy mieli dostać pieniądze dopiero w 2023 roku w postaci zwrotu podatku. Ponadto osoby wykonujące pracę na umowach zlecenie były podwójnie poszkodowane, bo odebrano im możliwość złożenia PIT-2, czyli rezygnacji z pobierania zaliczki na podatek. Tym samym wielu Polaków musiało stawić czoła sytuacji, gdy ich wypłata została pomniejszona o ok. 300 zł!

Oczywiście pieniądze te miały wrócić w postaci zwrotu podatku, jednak przez ten czas zjadała je inflacja - można powiedzieć, że rząd wziął kredyt od Polaków, który - co gorsze - nie był oprocentowany. Policzyliśmy jak dużo straciliśmy, czekając na zwrot podatku przez ponad pół roku.

Zobacz ile straciłeś ze swojej nadpłaty podatku przez inflację. Im dłużej czekasz, tym więcej tracisz

Byliśmy stratni od lipca 2023 roku, więc nie możemy brać pod uwagę inflacji całoroczonej. Zamiast tego wzięliśmy dane GUS o inflacji z miesiąca na miesiąc (czyli jak ceny rosły w perspektywie miesiąca), a następnie je skumulowaliśmy. Tym samym inflacja miesiąc do miesiąca wynosiła w poszczególnych miesiącach:

lipiec 2022 - 0,5 proc.

sierpień 2022 - 0,8 proc.

wrzesień 2022 - 1,6 proc.

październik 2022 - 1,8 proc.

listopad 2022 - 0,7 proc.

grudzień 2022 - 0,1 proc.

styczeń 2023 - 2,5 proc.

luty 2023 - 1,2 proc.

SKUMULOWANA: 9,2 proc.

Zaliczamy pierwsze dwa miesiące 2023 roku, bo zwrot podatku możemy dostać dopiero w lutym - przez ten czas nasze pieniądze były wciąż zamrożone. Biorąc więc pod uwagę skumulowaną inflację z tych poszczególnych miesięcy, okazuje się, że nadpłacając podatek przez pół roku mogliśmy stracić nawet 276 zł.

Zwrot podatku Strata przez inflację 1000 zł 92 zł 1500 zł 138 zł 2000 zł 184 zł 2500 zł 230 zł 3000 zł 276 zł

Dlatego też im dłużej zwlekamy z złożeniem PIT-u i otrzymaniem naszego zwrotu podatku, tym więcej tracimy, bo wciąż zmagamy się z wysoką z inflacją. Oczywiście standardową praktyką było w poprzednich latach to, że wiele osób nadpłacało podatek i pod koniec roku otrzymywało zwrot. Jednak w czasie, gdy inflacja była na poziomie 1-3 proc. nie było to okupione znacznymi stratami. W obecnej sytuacji, lepiej jak najszybciej rozliczyć podatek, aby dalej nie tracić przez inflację "mrożeniem" swoich środków.

