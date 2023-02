Nie złożysz tego dokumentu to zabiorą 137 zł z pensji! Musisz się spieszyć!

Lada chwila będą pomniejszać pensję o PPK! Mało czasu na rezygnację

Tylko do 28 lutego pracodawcy mają czas na poinformowanie pracowników o autozapisie, który obejmie ok. 8 mln pracowników. Od 1 marca pracownicy mają czas na złożenie deklaracji o rezygnacji z PPK (jeśli oczywiście chcą z niego zrezygnować). Jeśli nie zrobią tego do końca marca ich kwietniowa wypłata zostanie pomniejszona o 2 proc. (tyle wynosi standardowa stawka przy automatycznym zapisie). W przypadku średniej krajowej (6883,96 zł brutto) zostanie potrącone z naszej pensji 137,68 zł.

Autozapis do PPK jest zgodny z ustawą z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. W ustawie zawarto, że autozapis do programu będzie się odbywał co cztery lata.

Z PPK możemy dopłacać nawet 265 zł!

Jeśli nie chcemy rezygnować z PPK, możemy we wniosku np. zmniejszyć procent jaki będzie pobierany z naszej pensji lub go nawet zwiększyć (jeśli chcemy odłożyć więcej). Minimalnie możemy odkładać w PPK 1,5 proc. miesięcznej pensji. Przy średniej krajowej, będzie to ok. 103,26 zł. Maksymalnie możemy wnioskować o pobieranie 4 proc. z naszej pensji, co w tym przypadku wyniesie aż 265,60 zł. Pamiętajmy również, że do PPK dopłaca pracodawca, oraz państwo, a my możemy wypłacić środki z konta w każdej chwili.

