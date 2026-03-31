W pstrągu wędzonym na zimno marki MARINERO (partia 510794, do 8 kwietnia 2026) wykryto bakterię Listeria monocytogenes.

Produkt został wycofany ze sprzedaży, a konsumenci, którzy go kupili, powinni go natychmiast wyrzucić.

Spożycie skażonego pstrąga może prowadzić do listeriozy, szczególnie niebezpiecznej dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.

W przypadku wystąpienia objawów takich jak gorączka, bóle mięśni czy biegunka po spożyciu tego produktu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Wykrycie groźnej bakterii w rybie z Biedronki

Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w jednej z próbek pstrąga łososiowego wędzonego na zimno marki MARINERO. Skażenie dotyczy opakowania 100 g, oznaczonego numerem partii 510794, z terminem przydatności do 8 kwietnia 2026 roku.

Produkt został wytworzony przez Koral S.A. dla Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela sieci Biedronka. Po potwierdzeniu zagrożenia natychmiast rozpoczęto procedury bezpieczeństwa.

Działania producenta i wycofanie produktu z rynku

Po wykryciu nieprawidłowości producent powołał zespół kryzysowy i wdrożył proces wycofania produktu. Jednocześnie przeprowadzono analizę zagrożeń oraz działania naprawcze, aby ograniczyć ryzyko podobnych sytuacji w przyszłości.

Dystrybutor, we współpracy z producentem, rozpoczął usuwanie wskazanej partii ze sklepów i magazynów. Sprawę nadzoruje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kołobrzegu, który zalecił również utylizację produktu. Dodatkowe badania laboratoryjne nie wykazały innych nieprawidłowości.

Zalecenia dla konsumentów – co zrobić z produktem

Osoby, które kupiły wskazany produkt, nie powinny go spożywać. W przypadku pojawienia się objawów takich jak gorączka, bóle mięśni, biegunka czy symptomy przypominające grypę, konieczny jest kontakt z lekarzem.

Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie posiadają w domu pstrąga z oznaczonej partii. Proces wycofania produktu jest monitorowany przez odpowiednie służby sanitarne.

Listerioza – objawy i grupy ryzyka

Zakażenie bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy. Największe zagrożenie dotyczy kobiet w ciąży, noworodków oraz osób z obniżoną odpornością.

U dorosłych objawy często przypominają grypę lub mają łagodny przebieg, jednak w przypadku osób z grup ryzyka mogą prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci.

Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez spożycie skażonej żywności, w tym surowego mięsa, niepasteryzowanych produktów mlecznych czy niedokładnie umytych warzyw i owoców.

PTNW - Miłosz Bembinow