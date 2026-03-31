Niebezpieczna bakteria w rybie z Biedronki. GIS ostrzega!

Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2026-03-31 14:01

Główny Inspektorat Sanitarny wycofuje partię pstrąga łososiowego wędzonego na zimno z Biedronki. Powodem jest wykrycie w produkcie bakterii Listeria monocytogenes. Bakteria może powodować groźną listeriozę, szczególnie niebezpieczną dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością.

i

Autor: Magda Wygralak/ Shutterstock Supermarket Biedronka i świeże filety pstrąga łososiowego na białym tle. Obraz symbolizuje wycofanie partii pstrąga wędzonego z powodu wykrycia bakterii Listeria monocytogenes, o czym informuje Super Biznes.
  • W pstrągu wędzonym na zimno marki MARINERO (partia 510794, do 8 kwietnia 2026) wykryto bakterię Listeria monocytogenes.
  •  Produkt został wycofany ze sprzedaży, a konsumenci, którzy go kupili, powinni go natychmiast wyrzucić.
  •  Spożycie skażonego pstrąga może prowadzić do listeriozy, szczególnie niebezpiecznej dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.
  •  W przypadku wystąpienia objawów takich jak gorączka, bóle mięśni czy biegunka po spożyciu tego produktu, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Wykrycie groźnej bakterii w rybie z Biedronki

Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w jednej z próbek pstrąga łososiowego wędzonego na zimno marki MARINERO. Skażenie dotyczy opakowania 100 g, oznaczonego numerem partii 510794, z terminem przydatności do 8 kwietnia 2026 roku.

Produkt został wytworzony przez Koral S.A. dla Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela sieci Biedronka. Po potwierdzeniu zagrożenia natychmiast rozpoczęto procedury bezpieczeństwa.

Działania producenta i wycofanie produktu z rynku

Po wykryciu nieprawidłowości producent powołał zespół kryzysowy i wdrożył proces wycofania produktu. Jednocześnie przeprowadzono analizę zagrożeń oraz działania naprawcze, aby ograniczyć ryzyko podobnych sytuacji w przyszłości.

Dystrybutor, we współpracy z producentem, rozpoczął usuwanie wskazanej partii ze sklepów i magazynów. Sprawę nadzoruje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kołobrzegu, który zalecił również utylizację produktu. Dodatkowe badania laboratoryjne nie wykazały innych nieprawidłowości.

Zalecenia dla konsumentów – co zrobić z produktem

Osoby, które kupiły wskazany produkt, nie powinny go spożywać. W przypadku pojawienia się objawów takich jak gorączka, bóle mięśni, biegunka czy symptomy przypominające grypę, konieczny jest kontakt z lekarzem.

Konsumenci powinni sprawdzić, czy nie posiadają w domu pstrąga z oznaczonej partii. Proces wycofania produktu jest monitorowany przez odpowiednie służby sanitarne.

Listerioza – objawy i grupy ryzyka

Zakażenie bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy. Największe zagrożenie dotyczy kobiet w ciąży, noworodków oraz osób z obniżoną odpornością.

U dorosłych objawy często przypominają grypę lub mają łagodny przebieg, jednak w przypadku osób z grup ryzyka mogą prowadzić do poważnych powikłań, a nawet śmierci.

Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez spożycie skażonej żywności, w tym surowego mięsa, niepasteryzowanych produktów mlecznych czy niedokładnie umytych warzyw i owoców. 

Polecany artykuł:

Wielkanoc 2026: Koszyk droższy! Sprawdź, gdzie kupisz najtaniej, zanim ceny pos…
Wielki Quiz PRL: Jak obchodzono Wielkanoc w Polsce Ludowej? Zmierz się z pytaniami!
Pytanie 1 z 20
Jakie trudności mogły napotkać osoby chcące kupić składniki na tradycyjne wielkanocne potrawy w PRL?
QUIZ PRL. Wielkanoc w PRL-u
BIEDRONKA
LISTERIA MONOCYTOGENES
GIS