Niedziela handlowa w sierpniu. Czy to niedziela handlowa [25.08.2024]?

Niedziela handlowa [25.08.2024]

Niedziele handlowe 2024. Ile jeszcze niedziel handlowych w 2024 roku? Czy teraz jest niedziela handlowa? Wiele osób zadaje sobie takie pytania. Od kilku lat w Polsce obowiązuje zakaz handlu wielkopowierzchniowego w niedzielę. Oczywiście poza pewnymi wyjątkami. Przepisy jasno wskazują na to, kiedy to takie sklepy jak Lidl, Biedronka, Carrefour mogą być czynne. Na dany rok powstaje kalendarz niedziel handlowych. W okresie przejściowym sklepy wielkopowierzchniowe czynne były w ostatnią niedzielę miesiąca. Ale teraz niedziel handlowych w roku jest znacznie mniej. I cały czas wielu konsumentów co niedzielę zadaje sobie pytanie: czy to jest niedziela handlowa? Zatem jak będzie w ten weekend? Niedziela przypadająca na 25 sierpnia 2024 roku według kalendarza niedziel handlowych jest niedzielą niehandlową? Czy właśnie w tę niedzielę [25.08.2024] nie zrobimy zakupów w takich sklepach jak Lidl, Biedronka, Carrefour, ale i w galeriach handlowych itp.? Przypominamy, że w niedzielę handlową czynne mogą być m.in. małe sklepy typu Żabka i inne prywatne małe sklepiki, restauracje, punkty gastronomiczne, kwiaciarnie, sklepy na stacjach benzynowych.

Niedziele handlowe 2024

Zatem, ile jeszcze niedziel handlowych przed nami w 2024 roku? W 2024 roku ustalono siedem niedziel handlowych. Cztery niedziele handlowe z tej puli już są za nami. Przed nami zatem raptem jeszcze tylko trzy niedziele handlowe w 2024 roku. Kiedy one przypadają? Oto kalendarz niedziel handlowych 2024 roku, które jeszcze są przed nami:

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Zatem w niedzielę 25 sierpnia 2024 roku mamy niedzielę handlową. W tę niedzielę czynne będą takie sklepy jak Lidl, Biedronka, Carrefour, galerie handlowe i centra handlowe. Jednak mogą być czynne w innych godzinach niż w dni powszednie. Na przykład Biedronki w ostatnią niedzielę sierpnia czynne będą dłużej - minimum do 22:30. I tym sposobem na 2024 rok pozostaną jeszcze tylko dwie niedziele handlowe, które to przypadają w grudniu. Także na kolejną niedzielę handlową przyjdzie nam jeszcze długo czekać. Przed nami wiele miesięcy bez niedzieli handlowej.