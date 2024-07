Niedziele handlowe 2024. Jak w niedzielę [14.07.2024] czynne są sklepy?

Zmiany w ważnym dodatku do emerytur. Więcej osób będzie otrzymywać świadczenie

Czy w niedzielę [14.07.2024] sklepy są otwarte?

Czy niedziela przypadająca na dzień 14 lipca 2024 roku jest niedzielą handlową? Czy w tę niedzielę można zrobić zakupy? Te pytania w niedzielę zadaje sobie wiele osób, które tego dnia chciałyby zrobić zakupy. Zgodnie z tradycją w Polsce niedziele handlowe to niedziele przypadające przed takimi świętami jak Wielkanoc i Boże Narodzenie. W ciągu roku póki co mamy 7 niedziel, w których nie obowiązuje zakaz handlu, ale być może się to wkrótce zmieni.

A zatem, czy ta niedziela będzie niedzielą handlową? Niestety, na niedzielę handlową jeszcze poczekać do końca wakacji. Niedziela 14 lipca 2024 roku nie jest niedzielą handlową. Nie zrobimy zakupów w takich sklepach jak Biedronka, Lidl, Auchan, Netto, Dino, ale i Pepco czy Rossmann. W tę niedzielę zakupy czynne mogą być małe osiedlowe sklepiki, gdzie za ladą stanie właściciel czy Żabki. Najbliższa niedziela handlowa w Polsce przypada na 25 sierpnia 2024

Oto harmonogram niedziel handlowych, które jeszcze przed nami w 2024 roku:

25 sierpnia 2024 r.,

15 grudnia 2024 r.,

22 grudnia 2024 r.