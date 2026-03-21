W 2026 roku w Polsce będzie tylko 8 niedziel handlowych, a 22 marca 2026 nie jest dniem handlowym.

Najbliższa niedziela handlowa po styczniu to 29 marca 2026, związana z okresem przedświątecznym.

Mimo zakazu, w niedziele niehandlowe otwarte będą m.in. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie oraz sklepy, gdzie sprzedaż prowadzi właściciel (np. Żabka).

Zakaz handlu 22 marca 2026 oznacza konieczność wcześniejszego zaplanowania zakupów lub skorzystania z mniejszych punktów sprzedaży.

Niedziele handlowe 2026 – czy 22 marca jest handlowa?

Obowiązujące przepisy w Polsce nadal ograniczają handel w niedziele, pozwalając na otwarcie sklepów tylko w wybranych terminach. W 2026 roku liczba takich dni została ograniczona do 8.

Pierwsza niedziela handlowa miała miejsce 25 stycznia 2026, jednak wiele osób sprawdza, czy kolejną jest 22 marca 2026. Ten dzień nie znajduje się w kalendarzu niedziel handlowych. Oznacza to, że większość dużych sklepów oraz galerii handlowych pozostanie zamknięta. Zakupy nie będą możliwe w popularnych sieciach takich jak Biedronka, Lidl, Dino, Kaufland czy Auchan, ani w centrach handlowych.

Kalendarz niedziel handlowych 2026 – pełna lista dat

Zgodnie z aktualnymi przepisami, niedziele handlowe w 2026 roku przypadają w następujących terminach:

25 stycznia 2026

29 marca 2026

26 kwietnia 2026

28 czerwca 2026

30 sierpnia 2026

6 grudnia 2026

13 grudnia 2026

20 grudnia 2026.

Najbliższa niedziela handlowa po styczniu przypada już za tydzień - 29 marca 2026, co jest związane z okresem przedświątecznym i zwiększonym ruchem zakupowym.

Wyjątki od zakazu handlu – gdzie zrobić zakupy?

Pomimo zakazu handlu, niektóre punkty handlowe mogą funkcjonować również w niedziele niehandlowe. Dotyczy to przede wszystkim miejsc, które zapewniają dostęp do podstawowych produktów i usług.

Otwarte mogą być m.in. stacje benzynowe, apteki, kwiaciarnie, cukiernie, lodziarnie oraz sklepy na dworcach i lotniskach. Przepisy umożliwiają także działalność sklepów, w których sprzedaż prowadzi właściciel.

Z tego rozwiązania korzystają m.in. placówki sieci Żabka, które często działają w niedziele w ograniczonych godzinach – najczęściej między 8:00 a 20:00 lub 10:00 a 18:00.

Niedziele niehandlowe 2026 – co to oznacza dla klientów?

Brak możliwości zakupów w dużych sklepach w dniu 22 marca 2026 może wymagać wcześniejszego zaplanowania zakupów. W praktyce oznacza to konieczność korzystania z mniejszych punktów sprzedaży lub zrobienia zakupów dzień wcześniej. System ograniczeń handlu w niedziele utrzymuje się od kilku lat i w 2026 roku nadal pozostaje bez zmian. Klienci muszą więc dostosować swoje nawyki zakupowe do obowiązującego kalendarza.

