Niemieckie firmy uciekają do Polski! Co się dzieje?

Polska gospodarka zaskakuje! GUS to potwierdził nowymi danymi

Jak niemieckie strony zachęcają swoje firmy do działalności w Polsce?

- Pyszne pierogi, maszyna do zdobywania goli Robert Lewandowski oraz 14 specjalnych stref ekonomicznych. Polska to nie tylko największy wschodni sąsiad ale również silny hub ekonomiczny dla całej Europy Wschodniej. Coraz więcej średnich przedsiębiorstw rozszerza działalność na polski rynek (…) Jedna czwarta polskiego eksportu oraz 21% importu to wymiana z największym partnerem gospodarczym, jakim są Niemcy (…) korzyści podatkowe, umiarkowane koszty i dobra infrastruktura sprawiają, że kraj pomiędzy Morzem Bałtyckim i Tatrami jest ekstremalnie atrakcyjny. Niemieckie spółki w Polsce, podobnie jak szwajcarskie i austriackie, inwestują w zaawansowane technologicznie rozwiązania – taką reklamą poleca inwestowanie w Polsce strona deutsche-leasing.com.

Niemieckie inwestycje w Polsce coraz powszechniejsze

- Wiele firm woli przenosić się do dobrze znanych obszarów Unii Europejskiej, dlatego wybiera warunki będące siłą Polski: bliskość rynku niemieckiego oraz relatywnie dużą dostępność siły roboczej, która jest dodatkowo bardzo dobrze wykwalifikowana (…) Pewną rolę odgrywają z pewnością ulgi podatkowe przyznawane przez UE przedsiębiorstwom, które na lokalizację swoich inwestycji wybierają słabsze ekonomicznie regiony. Zaliczają się do nich przede wszystkim wschodnie obszary Polski – deklaruje cytowany przez serwis deutschland.de Lars Gutheil.

Ten sam serwis podaje, że w drugiej połowie 2023 r. w Polsce działało 9500 niemieckich firm, a 95% z nich zdecydowałoby się na ponowną inwestycje nad Wisłą.

W styczniu 2024 Financial Times wspomniał o zjawisku spółek-zombie w Niemczech, tzn. takich, które przetrwały pandemię z powodu rządowych osłon. W momencie wygaszania wsparcia, ryzyko bankructwa rośnie. Spektakularne upadki renomowanych niemieckich firm to już nie są pojedyncze przypadki. Ekonomiczny paradoks polega na tym, że dla niektórych niemieckich przedsiębiorców, warunki do inwestycji za Odrą są lepsze.

