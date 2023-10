Nieruchomości polityków. Tak mieszka Tusk, Morawiecki, Korwin-Mikke i nie tylko

Pieniądze to nie wszystko

Walka o głosy wyborców trwa. Przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych poruszają w swych programach i wypowiedziach kwestie mieszkaniowe. Wielu polityków teoretycznie zdaje sobie sprawę z tego, jaki w Polsce jest problem mieszkaniowy, że wielu ludzi nie stać na mieszkania lub muszą zadłużać się na całe życie, by mieć na własność cztery kąty. A jakimi nieruchomościami sami dysponują i w jakich warunkach mieszkają?

Zacznijmy przegląd nieruchomości od czołowych polityków, którzy prowadzą największe starcie: Donalda Tuska, Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Z oświadczenia majątkowego Mateusza Morawieckiego wynika, że on sam posiada na własność dwa domy. Jeden dom o pow. 150 mkw położony na działce o pow. 0,46 ha wraz z zabudowaniami gospodarczymi i domkami letniskowymi o wartości 1,9 mln zł i drugi dom o pow. 100 mkw wyceniony wraz z działką i zabudowaniami na 3,5 mln zł. Morawiecki ma również mieszkanie o pow. 72,4 mkw wycenione na 1,1 mln zł i prawa w 50 proc. do segmentu szeregowego o powierzchni 180 mkw wycenionego w połowie na 600 tys. zł. To nie koniec, szef rządu PiS wykazuje w najnowszym oświadczeniu majątkowym także działkę rolną o powierzchni około 2 ha wycenioną na 200 tys. zł.

A jakimi nieruchomościami dysponuje Donald Tusk? Niestety, polityk nie jest obecnie zobowiązany do przedstawiania oświadczeń majątkowych i tego nie czyni. Zatem jego majątek jest owiany tajemnicą. Ale media wielokrotnie podawały, że Donald Tusk podczas swojego pobytu w Brukseli mógł zarobić nawet blisko 7 mln zł ,a nieruchomości przepisać na żonę, w tym min. dwa mieszkania i dużą działkę letniskową.

Natomiast Jarosław Kaczyński według oświadczenia majątkowego posiada tylko jedną trzecią praw do domu o powierzchni 150 mkw wycenianego na ok. 1,8 mln zł.

Ile mają mieszkań Bosak, Zandberg, Budka, Śmiszek?

Mieszkania, zgodnie z najnowszym oświadczeniem majątkowym, nie ma Krzysztof Bosak, przewodniczący koła parlamentarnego Konfederacji. Polityk twierdzi, że od lat wynajmuje lokum, ale za to jest właścicielem działki budowlanej o powierzchni 1,968 a.

Jak przedstawia się stan nieruchomości innych polityków? Okazuje się, że wielu ma czym się pochwalić. Adrian Zandberg z Lewicy Razem jest właścicielem mieszkania o pow. 95 mkw. wycenianego na 1,25 mln zł. Zaś Zbigniew Ziobro (Suwerenna Polska) ma dom o powierzchni 133,15 mkw. i domek letniskowy (34,52 mkw.) – wyceniane na 710 tys. zł, a także gospodarstwo rolne (73 a) wyceniane na 165 tys. zł i dwie działki leśno – rolne o powierzchni 1,1 ha i 1,4 ha wyceniane odpowiednio na 137,5 tys. zł oraz 165 tys. zł.

Zaś Borys Budka (Koalicja Obywatelska) ma dom o pow. 291,4 mkw. wyceniany na 800 tys. zł położony na działce o pow. 13, a wycenianej na 300 tys. zł – wspólność majątkowa małżeńska, a także dwa mieszkania: jedno o pow. 165 mkw. wyceniane na 408 tys. zł i drugie o pow. 75 mkw. wyceniane na 160 tys. zł. Natomiast Grzegorz Schetyna (Koalicja Obywatelska) ma dom o pow. 240 mkw. wyceniany na 1,2 mln zł – współwłasność małżeńska, a także prawa do trzech małych mieszkań (współwłasność małżeńska), wycenianych łącznie (wraz z miejscami garażowymi) na ponad 800 tys. zł.

Ciekawą sytuację mieszkaniową ma Krzysztof Śmiszek (Nowa Lewica), który to wykazuje prawa aż do 6 mieszkań, odpowiednio: mieszkania o pow. 56 mkw. wycenianego na 500 tys. zł – własność; o pow. 41 mkw. wycenianego na 210 tys. zł – 1/2 udziałów; o pow. 41 mkw. wycenianego na 330 tys. zł – 2/5 udziałów; o pow. 48 mkw. wycenianego na 182 tys. zł – 1/4 udziałów; o pow. 47 mkw. wycenianego na 355 tys. zł – 1/2 udziałów i o pow. 97 mkw. wycenianego na 2 mln zł – 1/2 udziałów.

Kto inwestuje w ziemię

Wygląda na to, że dla odmiany w działki zainwestował Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Władysław Kosiniak-Kamysz w oświadczeniu majątkowym wymienia: mieszkanie o pow. 86,24 mkw. wyceniane na 650 tys. zł – własność, mieszkanie hipoteczne; działka rolna o pow. 0,2196 ha wyceniana na 28 tys. zł – własność; działka rolna o pow. 0,16 ha wyceniana na 22 tys. zł – własność (1/2 udziałów); działka budowlana o pow. 7,54 a wyceniana na 220 tys. zł – własność i garaż o pow. 25 mkw. wyceniany na 55 tys. zł – własność.

Ale pod względem posiadania działek Kosiniaka-Kamysza bije na głowę Janusz Korwin-Mikke (Nowa Nadzieja), który to ma dom o pow. 188 mkw. oraz działka o pow. 6,94 a wyceniane na 1 mln zł - 2 proc. udziałów; i kolejnych 5 działek: jedna o pow. 1,3265 ha wyceniana na 350 tys. zł; druga o pow. 2,4811 ha (las) wyceniana na 4,5 mln zł; trzecia o pow. 1,0901 ha wyceniana na 1 mln zł; czwarta o pow. 15,63 a wyceniana na 230 tys. zł; piąta o pow. 1 a wyceniana na 100 tys. zł.

A jakimi nieruchomościami dysponuje Krzysztof Maj (Bezpartyjni Samorządowcy)? Ma on mieszkanie o pow. 73 mkw. wyceniane na 330 tys. zł - współwłasność małżeńska; mieszkanie o pow. 58,39 mkw. wyceniane na 300 tys. zł; mieszkanie o pow. 84,62 mkw. wyceniane na 360 tys. zł; 251/10000 udziałów w działce o pow. 0,5169 ha;13,3 proc. udziałów w prawie do użytkowania wieczystego działki o pow. 0,1274 ha; 16 489/1000 000 udziałów w prawie do użytkowania wieczystego działki o pow. 0,2137 ha.

