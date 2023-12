NIK oskarża szefa PFR. Będzie zawiadomienie do prokuratury

Emerycie, uważaj! Twoje pieniądze mogą trafić do kogoś zupełnie innego. Ważne ostrzeżenie dla seniorów

Co NIK zarzuca PFR? Borys ostro odpowiada NIK

Najwyższa Izba Kontroli ma zastrzeżenia do tego, jak Polski Fundusz wywiązywał się z tego zadania. "Zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia dla spółki oraz nieokreślenie w podpisanych z nią umowach końcowego terminu zakończenia realizacji programów spowodowały, że umowy te szeroko zabezpieczyły interesy PFR, a mocno ograniczyły jej odpowiedzialność za niewłaściwą realizację Tarcz" - czytamy w komunikacie pokontrolnym.

Tymczasem PFR odpowiada na platformie X, że" wsparcie udzielane w ramach programów rządowych Tarczy Finansowej PFR było skuteczną pomocą publiczną, która uchroniła wiele przedsiębiorstw przed upadłością, chroniąc miliony miejsc pracy. To 74 mld zł wsparcia dla 354 tys. firm".

-Jestem przekonany, że program Tarczy Finansowej PFR był bezprecedensowym, profesjonalnie wdrożonym i skutecznym działaniem, które uchroniło setki tysięcy pracowników utratą pracy i tysiące firm przed upadłością. Program został wdrożony w pełni zgodnie z wymogami prawa i sposób bezpieczny. Dlatego wykażę przed sądem w ramach złożonego pozwu przeciwko Prezesowi Marianowi Banasiowi, że mówi nieprawdę i tym samym działania niezgodnie z ustawą o NIK oraz intencjonalnie narusza dobre imię PFR i jego zespołu. Nie ma na to zgody! A dzisiejszy atak Prezesa NIK tylko dostarczył dodatkowych argumentów - pisze Paweł Borys szef PFR.

Borys zarzuca szefowi NIK podawanie nieprawdziwych informacji. Jak czytamy we wpisie prezesa PFR, " Tymczasem od wielu miesięcy Prezes Marian Banaś udziela wypowiedzi naruszając nasze dobre imię. Formułował w mediach zarzuty zanim zakończyła się kontrola. Co więcej w dniu 12 lipca 2023 roku Prezes NIK przedstawił Sejmowi i opinii publicznej nieprawdziwe informacje!". (...) Prezes NIK wprowadził Sejm w błąd przedstawiając fałszywe informacje i oskarżenia -czytamy we wpisie.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Po kontroli rządowej tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców NIK przygotowuje zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o działania prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju. Izba rozważa także przygotowanie dwóch kolejnych zawiadomień.https://t.co/kuSWQfFTtk pic.twitter.com/rYtceynQ1Y— Najwyższa Izba Kontroli (NIK) (@NIKgovPL) December 7, 2023

OUIZ PRL. Nie ma róży bez ognia, czyli powiedzonka z PRL-u Pytanie 1 z 10 Nie mamy pańskiego płaszcza: i co pan nam zrobisz i co się pan wypaszcza ani żadnej rzeczy, która jego jest Dalej