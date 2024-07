Nowa kwota zasiłku stałego. Rząd podnosi kryteria dochodowe w pomocy społecznej

Pomoc społeczna. Wyższe kryteria dochodowe

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata, ostatnia weryfikacja miała miejsce w 2021 r. Według przepisów można jej dokonywać co roku.

- "Ostatnie lata bardzo wyraźnie pokazały, że system weryfikacji kryteriów dochodowych jest nieadekwatny do potrzeb i dostępnych danych dlatego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęto prace nad obowiązkową weryfikacją coroczną kryteriów w terminach pozwalających na dokładniejszą estymację progu interwencji socjalnej. Dodatkowo powołany w MRPiPS zespół ds. reformy systemu pomocy społecznej przeanalizuje sposób liczenia dochodu" – wskazała wiceministra rodziny Katarzyna Nowakowska, cytowana w komunikacie resortu.

Jak podało MRPiPS, rząd przyjął rozporządzenie, zgodnie z którym od 1 stycznia 2025 r. kryteria dochodowe w pomocy społecznej wyniosą:

* dla osoby samotnie gospodarującej - 1010 zł, co oznacza wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc.

* dla osoby w rodzinie kryterium - 823 zł, co oznacza wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.

Dzięki podwyższeniu kryterium dochodowego ze wsparcia z pomocy społecznej skorzysta znacznie większa grupa osób niż dotychczas, wzrośnie też wysokość świadczeń.

Wysokość zasiłku stałego w 2025 roku

Zmiana kwot kryteriów dochodowych spowoduje podwyższenie maksymalnej kwoty zasiłku stałego - do 1229 zł, co oznacza wzrost o 229 zł, czyli o 23 proc.

Dla kogo zasiłek stały?

Zasiłek stały to dodatek wypłacany przez ośrodki pomocy społecznej. Ma on na celu zapewnienie wsparcia osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Wysokość zasiłku stałego zależy od dochodu osoby lub rodziny. Prawo do świadczenia osobom spełniającym kryterium dochodowe.

Zasiłek stały może otrzymać:

* pełnoletnia osoba samotnie gospodarująca, niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolna do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

* pełnoletnia osoba pozostająca w rodzinie, niezdolna do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.