Nowa promocja na węgiel. Ile kosztuje tona węgla w sklepie PGG?

Na czym polega promocja? "Do końca czerwca (01.06.2024 r. – 30.06.2024 r.) - 150 zł/tonę przy zakupie co najmniej 2 ton, - w lipcu (01.07.2024 r. – 31.07.2024 r.) - 100 zł/tonę przy zakupie co najmniej 2 ton". Jak czytamy na stronie spółki, "z każdego kodu można skorzystać tylko raz w określonym terminie".

Dalej PGG podaje, że kod rabatowy:

jest dostępny na głównej stronie www.sklep.pgg.pl ze wskazaniem wartości i terminu ważności,

obowiązuje przy zakupie co najmniej 2t towaru,

można z niego skorzystać na etapie składania zamawiania poprzez wpisanie w odpowiednim polu w koszyku.

"Niezależnie czy kupujemy 2t orzecha, 5t kostki, czy 7t groszku premium, po zastosowaniu kodu rabatowego cena każdej tony towaru w koszyku zostaje obniżona o wartość danego kodu np. o 200 zł/t. Warto się pospieszyć z zakupem – im szybciej, tym większy rabat" - zachęca PGG.

Przykładowe ceny po jego naliczeniu, jak kalkuluje Strefa Biznesu, kształtują się następująco:

Karolinka Groszek Premium za 1500 zł zamiast 1650 zł,

Orzech – Jankowice za 1200 zł zamiast 1350 zł,

Piekorz Groszek Plus za 1150 zł zamiast 1300 zł,

Orzech - Marcel za 950 zł zamiast 1100 zł, oraz

Kostka Staszic – Wujek za 1120 zł zamiast 1270 zł.

W maju tego roku, Leszek Pietraszek prezes Polskiej Grupy Górniczej informował, że w niektórych jednostkach PGG surowca jest tak dużo, że za moment zakłady będą zmuszone wstrzymać produkcję. Obecnie na przykopalnianych zwałach zalega 2 mln ton węgla, czyli ok. 10 proc. rocznej produkcji spółki. Niewykluczone więc, że ceny mogą jeszcze spadać przy tak ogromnej podazy surowca.

