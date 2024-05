Nowa wielka promocja na Orlenie. Potrwa dosłownie kilka dni!

Nowe przywileje dla pracowników w Polsce. Firma musi to zapewnić

Świętuj Światowy Dzień Mycia Samochodu na stacjach Orlenu. Od 17 do 19 maja 2024 roku możemy skorzystać z myjni automatycznej, firma do dowolnego zakupionego programu mycia doda drugi taki sam w cenie! Klient otrzyma kod do wykorzystania w ciągu 30 dni od dnia zakupu. Aby skorzystać z promocji nie trzeba mieć aplikacji Orlenu. Cena promocyjna za programy myjni automatycznej, naliczy się na kasie automatycznie podczas dokonywania płatności. Każdy uczestnik akcji może wziąć udział w promocji wielokrotnie. Ale należy pamiętać, że promocja nie może być łączona z innymi promocjami i rabatami wpływającymi na dalsze obniżenie ceny programu myjni automatycznej. Za dokonanie zakupu programów myjni automatycznej Uczestnikowi przysługują punkty VITAY.

Promocja na myjnię "2 w 1" nie dotyczy płatności mobilnych Orlen Pay oraz przy użyciu kart: Flota, Biznestank, Tankbank, UTA, DKV, Karty Dużej Rodziny i upominkowych. Regulamin promocji wraz z listą stacji paliw biorących udział w promocji dostępny jest na stopcafe.pl.

Automatyczne myjnie na stacjach Orlen

Na myjniach Orlenu do wyboru jest 5 programów:

* Express (mycie zasadnicze, suszenie)

* Standard (aktywna piana, mycie zasadnicze, suszenie)

* Optimum (aktywna piana, mycie zasadnicze, zabezpieczenie woskiem, suszenie)

* Premium (aktywna piana, mycie wysokociśnieniowe, mycie zasadnicze, mycie podwozia, zabezpieczenie woskiem, suszenie)

* Perfect (aktywna piana, mycie wysokociśnieniowe, mycie zasadnicze, mycie podwozia, zabezpieczenie woskiem, polerowanie, suszenie).

