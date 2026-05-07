Nowe ceny maksymalne paliw. Kierowco, tyle zapłacisz na stacji przed weekendem [piątek, 8.05.2026]

Mateusz Kobyłka
2026-05-07 12:31

Poznaliśmy nowe ceny maksymalne paliw, które zaczną obowiązywać od północy w piątek, 8 maja. Za benzynę 95 zapłacimy nie więcej, niż 6,41 zł za litr, czyli mniej niż dnia poporzedniego. Potaniała też benzyna 98 oraz olej napędowy. Sprawdź szczegóły.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Czarny pistolet do tankowania paliwa na stacji benzynowej, symbolizujący aktualne ceny paliw i zbliżające się obniżki.

Na mocy rozporządzenia ministra energii Miłosza Motyki stacje paliw nie będą mogły sprzedawać paliw powyżej ustalonych limitów. 7 maja będą obowiązywały następujące stawki maksymalne:

  • benzyna 95 - 6,41 zł za litr
  • benzyna 98 - 6,90 zł za litr
  • olej napędowy ON - 7,17 zł za litr

Wszystkie paliwa ciekłe potanieją w zględem poprzednich cen maksymalnych, chociaż różnica wynosi jedynie kilka groszy na litrze.

Program CPN - "Ceny Paliw Niżej". Jak to działa?

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Tymczasem ceny ropy naftowej notują wzrosty na globalnych giełdach, odreagowując po znacznym środowym spadku. Ta dynamiczna zmiana jest bezpośrednio związana z doniesieniami o prowadzonych negocjacjach między USA a Iranem, które mają na celu zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Baryłka ropy West Texas Intermediate (WTI) na giełdzie NYMEX osiągnęła 95,61 USD, z kolei Brent na ICE wyceniana jest na 101,82 USD.

Kluczową postacią w obecnych negocjacjach jest prezydent USA Donald Trump, który w środę wyraził nadzieję na zawarcie porozumienia z Iranem. Prezydent Donald Trump stwierdził, że USA otrzymają zapasy irańskiego wzbogaconego uranu, twierdząco odpowiadając na pytanie o to, czy w ramach potencjalnego porozumienia Stany Zjednoczone przejmą te zasoby. "Dostaniemy to" – powiedział Donald Trump, dodając, że ma do czynienia z ludźmi, którzy "bardzo chcą zawrzeć umowę". Wcześniej jednak prezydent USA Donald Trump zapowiadał, że wznowi bombardowania Iranu, jeśli Teheran "nie da tego, co zostało uzgodnione", co świadczy o złożoności i napięciach towarzyszących rozmowom.

