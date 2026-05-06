Ceny paliw w dół. W czwartek zatankujesz taniej
Do 15 maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.
Na mocy rozporządzenia ministra energii Miłosza Motyki stacje paliw nie będą mogły sprzedawać paliw powyżej ustalonych limitów. 7 maja będą obowiązywały następujące stawki maksymalne:
- benzyna 95 - 6,46 zł za litr
- benzyna 98 - 6,95 zł za litr
- olej napędowy ON - 7,26 zł za litr
Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w czwartek i określi ceny na piątek. W piątek z kolei poznamy ceny, które będą obowiązywały do poniedziałku.
Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.
Środowe cenniki czołowych dostawców w Polsce wykazują ujednolicony, spadkowy trend względem stawek z pierwszego maja. Dzisiejsze stawki netto za 1000 litrów paliwa (w temperaturze referencyjnej 15°C, z wliczoną akcyzą i opłatą paliwową) u poszczególnych operatorów prezentują się następująco:
- Aramco: Pb95 – 5685 zł/m³, ON – 6424 zł/m³
- Orlen: Pb95 – 5686 zł/m³, ON – 6426 zł/m³
- BP Europa: Pb95 – 5686 zł/m³, ON – 6426 zł/m³