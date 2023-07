Nowe emerytury dla Polaków. Kto będzie mógł skorzystać z dodatkowych pieniędzy?

Za ustawą głosowało 235 posłów, przeciw było 138, 80 się wstrzymało. Ustawa trafi teraz do Senatu.

OIPE nowym sposobem na oszczędzanie na emeryturę

Ustawa przewiduje powstanie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE). Rozwiązanie ma zapewnić obywatelom Unii Europejskiej nowe możliwości oszczędzania na emeryturę. OIPE będzie posiadać możliwość inwestowania transgranicznego, a także przenoszenia OIPE przy zmianie miejsca zamieszkania z jednego do innego państwa członkowskiego UE.

Do OIPE zastosowane zostaną podobne rozwiązania podatkowe, jak w IKE, czyli zwolnienia z opodatkowania dochodów generowanych w czasie oszczędzania na subkoncie OIPE. Dotyczyć to będzie także dochodów powstałych w momencie wypłaty środków z takiego subkonta, po zrealizowaniu celu oszczędzania.

OIPE. Ile wynosi limit wpłat?

Roczny limit wpłat na OIPE będzie stanowił kwotę odpowiadającą trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Przykładowo, w 2023 r. wysokość wpłat na OIPE w Polsce określono na 20 805 zł. Świadczenia z OIPE będą też zwolnione z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Limit kosztów i opłat związanych z prowadzeniem OIPE będzie wynosił 1 proc. zgromadzonego kapitału.

Kto może oszczędzać w ramach OIPE?

"Prawo do wpłat na konto przysługuje osobie fizycznej, która ukończyła 15. rok życia. Subkonto ma być natomiast dostępne dla każdego po ukończeniu 18. roku życia dla wszystkich osób fizycznych mieszkających na terenie UE. Oszczędzający przed ukończeniem 18. roku życia ma prawo do dokonywania wpłat na subkonto OIPE tylko w roku kalendarzowym, w którym uzyskuje dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i tylko do wysokości uzyskanych dochodów z tego tytułu, nie więcej jednak niż do wysokości limitu wpłat" - wyjaśnia portal Interia.pl.

Warto również zaznaczyć, że osoba fizyczna, która ukończyła 55 lat i nabyła prawa emerytalne nie może zawrzeć umowy o prowadzenie OIPE.

Wypłata środków z OIPE. Jak to zrobić?

Wypłata zgromadzonych środków następuje na wniosek osoby uprawnionej po ukończeniu 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat. Wypłaty można dokonać jednorazowo lub w systemie ratalnym. W przypadku, gdy na koncie znajdowały się środki w innej walucie, zostaną one przeliczone na złotówki według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień. Czas oczekiwania na wypłatę to max. 14 dni.

W celu wypłacenia zgromadzonych środków należy spełnić dwa warunki:

dokonywanie wpłat na subkonto OIPE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lun

dokonanie ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty

