Ceny kawy wzrosły o 39% w 2024 r. (kontrakty terminowe na luty 2025 r. osiągnęły 4,41 dolara za funt), głównie z powodu problemów pogodowych w krajach produkujących ziarna.

Wzrost cen kawy napędza rynek podróbek, gdzie oszuści dodają do kawy tańsze składniki, takie jak soja, aby zwiększyć masę i obniżyć koszty produkcji.

Niektórzy producenci, jak Lavazza, deklarują utrzymanie jakości i składu swoich mieszanek.

Aby uniknąć zakupu podróbek, kupuj kawę w sprawdzonych sklepach lub od oficjalnych dystrybutorów, zwracaj uwagę na opakowanie i ostrożnie podchodź do podejrzanie niskich cen.

Rosnące ceny kawy

Rynek kawy od około trzech lat pozostaje w silnym trendzie wzrostowym. Dane FAO wskazują, że w 2024 r. światowe ceny surowca skoczyły o 39 proc., a w lutym 2025 r. kontrakty terminowe doszły do 4,41 dolara za funt. Za drożyznę odpowiadają głównie problemy pogodowe w najważniejszych krajach produkujących ziarna: susza w Brazylii, spadek produkcji w Wietnamie o ok. 20 proc. oraz powodzie w Etiopii i Indonezji. Efekt odczuwają konsumenci na całym świecie. W Europie i USA ceny w kawiarniach rosną zwykle o 20–50 centów na filiżance, a w Polsce kawy z segmentu premium, m.in. Lavazza, potrafią kosztować ponad 100 zł za kilogram.

Podróbki kawy z “sekretnym” dodatkiem

Wysokie stawki stały się pożywką dla oszustów. Coraz częściej można natknąć się na produkty, których opakowania do złudzenia przypominają te od znanych marek, ale zawartość jest już czymś innym. W takich podróbkach „sekretnym” składnikiem najczęściej bywa soja. Jest zdecydowanie tańsza od kawy, a po wypaleniu nabiera bardzo podobnego koloru i aromatu. Fałszerze dodają ją na różne sposoby: jako mąkę, ekstrakt lub białko roślinne. Dzięki temu zwiększają masę paczki i obniżają koszt produkcji, a klient nie jest w stanie wykryć różnicy bez specjalistycznych testów.

Producenci bronią receptur

Nie wszystkie firmy idą na skróty. Lavazza podkreśla, że nie zmienia składu swoich mieszanek i nie obniża jakości mimo presji rynku – informuje "Fakt". Dla klientów to ważna deklaracja w czasach, gdy „promocje” na popularne kawy coraz częściej mogą oznaczać towar podrobiony, a nie realną obniżkę kosztów.

Jak kupować kawę bez ryzyka

Największa ostrożność przydaje się przy zakupach online. Bezpieczniej wybierać sprawdzone sklepy i oficjalnych dystrybutorów, a przed kliknięciem „kup teraz” porównać wygląd opakowania z tym, który prezentuje producent. Warto też sprawdzić dane sprzedawcy i opinie o nim. Podejrzanie niska cena to sygnał ostrzegawczy – szczególnie teraz, gdy ceny ziaren rosną na całym świecie i nic nie wskazuje na szybkie odwrócenie trendu.

PTNW - Modzelewski