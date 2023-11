Nowe etykiety pojawią się w sklepach. Zmiany już od 8 grudnia

Nowości na zakupach. Patrz na etykiety

"To rozwiązanie obejmujące całą Unię Europejską wchodzi w życie już 8 grudnia, a zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej docelowo przepisy obejmą też inne kategorie, np. mocne alkohole" - podaje Rzeczpospolita. Zatem wszystko wskazuje na to, że niebawem etykiety na napojach alkoholowych będą rozbudowane. Jak podaje dziennik, nowe przepisy dotyczą przede wszystkim informacji o składzie produktu i jego wartości odżywczej. Wszystko ma być podane w jednolity sposób. Znakowanie to będzie obowiązkowe ii obejmie wszystkie wina sprzedawane w Unii Europejskiej, w tym również te wytwarzane poza nią.

A co z napojami, które będę wyprodukowane chwilę przed wejściem w życie nowych przepisów? Produkty winiarskie, które zostały wyprodukowane przed 8. grudnia, a ich etykiety nie zawierają dodatkowych danych, będą dostępne w sklepach aż do wyczerpania zapasów. Zmiany dotyczą napojów wprowadzonych do obrotu od 8 grudnia 2023 roku. Zatem przez jakiś czas na półkach sklepowych produkty zarówno z rozbudowanymi etykietami, jaki i z etykietami skróconymi. Aby mieć pewność, że etykiet jest właściwa, warto zwracać uwagę na datę produkcji napoju.

QUIZ PRL. Kultowe smaki PRL - tak smakowało dzieciństwo w PRL-u Pytanie 1 z 10 Kultowy blok czekoladowy zawierał: łom kruchych ciastek i orzechów kandyzowane owoce pokruszone sezamki Dalej