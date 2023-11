Nowe godziny pracy Biedronki przed 11 listopada. Jak będzie czynna Biedronka?

11 listopada sklepy sieci Biedronka będą zamknięte. Dlatego, aby klienci mieli możliwość komfortowego przygotowania się do jednego z największych polskich świąt narodowych placówki Biedronki będzie można odwiedzać niemal do końca dnia w czwartek i w piątek. W czwa​rtek 9 listopada co najmniej do godz. 23 otwartych będzie 2949 placówek, a w piątek 10 listopada jeszcze więcej bo aż 2970.

"Stale udowadniamy, że w naszych sklepach rządzą klienci i ich potrzeby, a nasza praca to dawanie im pełnej satysfakcji na wielu polach: w zakresie zawsze najniższych cen na rynku, oferty w maksymalnie wysokiej jakości a także szerokiej dostępności placówek. Dlatego i tym razem nasze sklepy będą otwarte dłużej niż zwykle, aby każda polska rodzina mogła zaopatrzyć się w niezbędne produkty bez pośpiechu i wygodnie" - powiedział Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu sieci Biedronka.

Specjalne okazje zakupowe

Do komfortu związanego z możliwością odwiedzenia sklepu nawet późnym wieczorem, Biedronka dokłada również w nadchodzących dniach wiele specjalnych okazji zakupowych. Np. jaja Moja Kurka 20 szt. rozmiar M w cenie 0,40 zł za sztukę w promocji 1+1 gratis (9.11), świeży filet z piersi kurczaka pakowany próżniowo Kraina Mięs aż 49 proc. taniej za 11,99 zł/kg (9-10.11), mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 g za 5,50 zł w promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka lub aplikacją (9-10.11), cukier biały 1 kg różne rodzaje 31 proc. taniej w cenie 3,99 zł przy zakupie pięciu opakowań z kartą MB lub aplikacją (10.11), a także wszystkie duże czekolady Milka w promocji 2+1 gratis (9-10.11).

W dniach 9-10.11 cytryny z kartą MB lub aplikacją kupimy aż 55 proc. taniej za 3,99 zł/kg, mandarynki 44 proc. taniej za 4,99 zł/kg, winogrona jasne bezpestkowe 46 proc. taniej za 7,99 zł/kg a pomidory malinowe polskie o 37 proc. taniej za 9,99 zł/kg. W najbliższy czwartek i piątek (9 i 10.11) klienci otrzymają również możliwość potrojenia liczby naklejek przyznawanych w ramach akcji Gang Mocniaków. Potrajanie będzie miało miejsce każdego dnia, ale tylko w godzinach 20:00-23:30.

Więcej ofert promocyjnych jest dostępnych w folderach w sklepach oraz na stronie biedronka.pl.

Lista wszystkich placówek wraz z adresami i godzinami otwarcia znajduje się w załączniku. Ponadto szczegółowe informacje o godzinach otwarcia znajdują przy drzwiach poszczególnych sklepów. Wszystkie placówki zostaną ponownie otwarte w poniedziałek 13 listopada, większość od godz. 6:00.

