Wracają książeczki mieszkaniowe jak za PRL. Pierwszy bank przyjmuje wpłaty

Program "Pierwsze Mieszkanie" składa się z dwóch komponentów: "bezpiecznego kredytu 2 proc." i konta mieszkaniowego. Kredyty i konta mieszkaniowe mogą być oferowane przez banki, które podpiszą w tej sprawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wprowadzą produkt do swojej oferty. Od 10 lipca Bank Pekao jako pierwszy udostępnia klientom możliwość otwarcia konta mieszkaniowego. Wtedy też ogłosi szczegóły oferty.

"Dostępne na Koncie Mieszkaniowym benefity w postaci naliczania odsetek brutto bez podatku Belki oraz atrakcyjna premia mieszkaniowa chroniąca oszczędności klienta przed utratą wartości w czasie, czyli np. przed wysoką inflacją, przemawiają za tym, że oferta nowego konta może cieszyć się zainteresowaniem w szczególności wśród rodziców młodzieży w wieku od 13 do 18, a nawet 26 lat, którzy będą w stanie odkładać środki na zakup pierwszego mieszkania dla dziecka za kilka lat" - podał bank.

Kto może założyć konto mieszkaniowe?

Zgodnie z przepisami, konto mieszkaniowe mogą założyć osoby, które ukończyły 13 lat i mają nie więcej niż 45 lat. Okres oszczędzania na koncie wynosi od 3 do 10 lat. Zgromadzone środki wraz z premią można będzie wydać na zakup pierwszego mieszkania, domu lub wkład finansowy w inwestycję. Aby konto było aktywne, należy co miesiąc odkładać na nie kwoty od 500 zł do 2000 zł. W ciągu roku kalendarzowego można ominąć jedną wpłatę. Oszczędności będą oprocentowane zgodnie z ofertą banku, a odsetki będą zwolnione z tzw. podatku Belki.

Systematyczne wpłaty (czyli co najmniej 11 wpłat rocznie) będą gwarantować dodatkową premię mieszkaniową z budżetu państwa. Premia będzie równa rocznemu wskaźnikowi inflacji albo wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. W każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego.

