Ulgi dla firm zatrudniających żołnierzy i kolejne miliardy dla powodzian

Rząd spłaci 12 rat kredytów za powodzian

W projekcie ustawy znalazły się zapisy dotyczące Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Wynika z nich, że osoby poszkodowane przez powódź mogą liczyć na bezzwrotną pomoc z funduszu. Aby uzyskać pomoc, konieczne będzie złożenie wniosku o wsparcie. Wniosek będą mogły składać osoby, które są kredytobiorcami i których dom czy mieszkanie – którego dotyczy kredyt – zostały uszkodzone lub zniszczone w trakcie powodzi w sposób, który uniemożliwia korzystanie z tego budynku.

„Jednocześnie (...) określony został, mechanizm tego wsparcia. Będzie on polegał na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (na wskazany przez kredytodawcę rachunek) kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres 12 miesięcy w wysokości określonej w złotych jako równowartość przewidywanych 12 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego” – napisano w uzasadnieniu. Dodano, że wsparcie będzie miało charakter bezzwrotny i będzie zwolnione z podatku dochodowego.

Zerowa stawka VAT na darowizny

Na realizację zadań związanych ze zwalczaniem skutków powodzi zabezpieczyliśmy w budżecie państwa 2 mld zł i pracujemy nad zwiększeniem tej kwoty – powiedział podczas posiedzenia rządu minister finansów Andrzej Domański.

„Przedsiębiorcy na mocy przepisów Ordynacji podatkowej mogą wystąpić o umorzenie zobowiązań podatkowych, poza tym wydaliśmy już rozporządzenie wydłużające termin płatności podatków” – powiedział Domański. Szef MF mówił również o wprowadzeniu zerowej stawki VAT na darowizny, przekazywane przez przedsiębiorców na pomoc.

Zasiłek losowy i dodatkowe zasiłki opiekuńcze

Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt przewiduje nowelizację ustawy z 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. Zmiany mają na celu wsparcie zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, którzy ucierpieli w powodzi we wrześniu br.

Dotyczą one m.in. przyznania nowej formy wsparcia finansowego w postaci zasiłku losowego przeznaczonego na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub uczniów, dodatkowych zasiłków opiekuńczych, udogodnień pracowniczych, wsparcia kredytobiorców, skrócenia procedur w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach związanych z przeciwdziałaniem skutkom powodzi czy związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Ulgi dla pracodawców zatrudniających żołnierzy oraz dodatkowe świadczenia dla WOT

Proponowane rozwiązania skierowane są do pracodawców (w tym potencjalnych) zatrudniających żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i aktywnej rezerwy, którzy z racji na swoją służbę, często muszą być zwalniani z obowiązków, np. na czas ćwiczeń wojskowych czy udziału w misji, takiej jak obecne wsparcie władz podczas powodzi. Pracownicy-żołnierze mogą bowiem w każdej chwili zostać wezwani do swoich jednostek.

Wedle obecnych przepisów, pracodawca - poinformowany przez żołnierza o kalendarzu szkoleń - udziela pracownikowi-żołnierzowi bezpłatnego urlopu. Pracodawca może także ubiegać się o rekompensatę w przypadku, gdy zatrudni kogoś na zastępstwo terytorialsa pełniącego w danym momencie służbę wojskową. Mimo tych rozwiązań - jak czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu - nierzadko zdarza się, że pracodawcy traktują służbę wojskową pracownika jako obciążenie dla funkcjonowania firmy.

Nowe rozwiązanie przewidują m.in. ulgi podatkowe dla pracodawców zatrudniających żołnierzy. Kwoty ulg uzależnione są od stażu pracownika w wojsku - gdy żołnierz pełni nieprzerwaną służbę od co najmniej roku, kwota ulgi wynosi 12000 zł i wzrasta wraz ze stażem aż do kwoty 24000 zł, gdy pracownik-żołnierz pełni nieprzerwaną służbę co najmniej 5 lat. Kwoty te mogą zostać dodatkowo powiększone, jeśli pracodawca należy do mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców, albo gdy zatrudnia ponad 5 żołnierzy.

Ponadto w przepisach ustawy o obronie ojczyzny planuje się dodanie zapisu, w myśl którego zatrudnianie przez firmę żołnierzy będzie mogło stanowić jedno z kryteriów przy wybieraniu wykonawcy do realizacji zamówień publicznych.

Nowe rozwiązania przewidują również wprowadzenie tzw. świadczenia początkowego dla żołnierzy WOT. Chodzi o jednorazowe świadczenie finansowe dla osób podejmujących terytorialną służbę wojską, w wysokości - jak czytamy w projekcie - "50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego". To świadczenie zastąpić dotychczasową odprawę, do wypłacenia której zobowiązany jest pracodawca zatrudnionemu u niego pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej. Nowe świadczenie ma przysługiwać nie tylko pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę, ale także pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.

W uzasadnieniu projektu wskazano także szacunki, jakie koszty będą wiązać się z nowymi przepisami, jeśli chodzi o świadczenia początkowe dla terytorialsów. W przyszłym roku szacuje się, że będzie to świadczenie wypłacone ok. 13 tysiącom osób, co przełoży się na koszt ok. 41,5 mln zł. W 2026 roku ma to być odpowiednio 11 tys. osób i koszt 34,5 mln z części budżetu zarządzanej przez resort obrony