"Senior Plus". Na czym polega program? To rządowe wsparcie dla osób starszych

„Senior plus” jest jednym z rządowych programów wspierających osoby starsze. Pieniądze z programu przeznaczone są na rozbudowę palcówek dziennego pobytu i klubów dla seniorów. W poniedziałek 28.11. minister rodziny Marlena Maląg poinformowała, że ruszył nabór wniosków do nowej edycji programu. - "Zachęcam samorządy do składania wniosków o dofinansowanie na utworzenie lub funkcjonowanie dziennych domów i klubów dla seniorów. Budżet przyszłorocznej edycji programu to 60 mln zł" - przekazała Maląg.

W Polsce działa niemal 1,1 tys. takich placówek. "Zależy nam na tym, aby ich przybywało. Seniorzy chętnie korzystają z możliwości, jakie daje ten program. Uczestniczą w zajęciach, warsztatach, spędzają wspólnie czas w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. Cieszę się, że tworzone tak licznie domy i kluby „Senior plus” umożliwiają osobom starszym aktywne i radosne życie" - podkreśliła szefowa MRiPS.

Gdzie składać wnioski do programu „Senior Plus”?

Oferty do programu należy składać w wersji elektronicznej w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD) do 5 stycznia 2023 r. do godz. 16.00. Wyniki konkurs zostaną ogłoszone najpóźniej do 17 marca 2023 roku. Program pozwala na dofinansowanie projektów "jednorocznych", czyli realizowanych i zakończonych wyłącznie w 2023 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie i ile można dostać?

O dofinansowanie ubiegać się mogą gminy, powiaty i samorządy województw. W module pierwszym dofinansowane będzie tworzenie nowych placówek. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 400 tys. złotych w przypadku dziennych domów. Na utworzenie klubów dla seniorów można otrzymać 200 tys. złotych dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

W module drugim można ubiegać się o dofinansowanie działalności już istniejących domów i klubów dla seniora. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior plus można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 400 złotych dofinansowania. Z kolei utrzymanie jednego miejsca w klubie "Senior plus" może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie.

