i Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe

E-handel

Nowe prawo. Platformy sprzedażowe będą mogły blokować wypłaty

1 lipca br. ma wejść w życie nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, która implementuje do polskiego prawa dyrektywę DAC7. To rodzi obowiązki dla dużych platform sprzedażowych. Według prawa, w przypadku niedostarczenia przez użytkowników wymaganych informacji, platformy sprzedażowe będą miały prawo blokować konta użytkowników oraz wstrzymywać wypłaty środków ze sprzedaży towarów czy usług. Na tym nie koniec zmian w prawie, które dotyczą 17 mln użytkowników. Co jeszcze się zmieni?